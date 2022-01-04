Вакцина от "омикрона": кто ее разрабатывает и когда ее ждать

По словам иммунолога Карстена Ватцля, препарат от Novavax должен быть изменен, чтобы обеспечивать защиту от "омикрона" с его мутировавшим спайковым белком. Причем произвести соответствующую оптимизацию исходного препарата концерну будет несколько сложнее, чем производителям мРНК-вакцин, полагает эксперт.

Со своей стороны, концерн Novavax еще в декабре сообщил, что приступил к созданию особого спайкового белка для вакцины от "омикрона". Планируется, что производство этого препарата начнется в январе 2022 года.

BioNTech/Pfizer

8 декабря 2021 года американский концерн Pfizer опубликовал результаты первых лабораторных исследований, согласно которым три дозы вакцины BNT162b2 (Comirnaty), производимой им совместно с немецким предприятием BioNTech, "нейтрализуют" вариант SARS-CoV-2 "омикрон".

"Данные показывают, что уровень нейтрализующих антител к омикрон-варианту после третьей прививки вакциной BNT162b2 в 25 раз выше, чем после двух прививок. Уровень антител после бустерной дозы сравним с тем, который имеется у пациентов, сделавших две прививки, по отношению к изначальному варианту вируса (wild-type virus), что считается высоким уровнем защиты", - говорится в заявлении компании.

Работу над новой вакциной, приспособленной к защите от "омикрона", BioNTech и Pfizer начали 25 ноября 2021 года. По оценке производителя, первые партии этого препарата могут быть изготовлены и будут готовы к поставкам в течение 100 дней, в зависимости от решения регуляторов.

"Компании Pfizer и BioNTech уже провели испытания вакцин и от других вариантов коронавируса. Они показали очень высокий уровень нейтрализующих антител и профиль безопасности в рамках допустимого. Основываясь на этих данных, компании полагают, что в случае необходимости они могут обеспечить поставки вакцины от "омикрона" в марте 2022 года", - говорится в сообщении американского концерна.

При этом в концерне уточнили, что даже если потребуется начать производить модифицированную под "омикрон" вакцину, общий запланированный объем производства в 4 млрд доз в 2022 году останется прежним.

Moderna

Оценивая эффективность существующих вакцин от коронавируса против варианта "омикрон", глава американской компании Moderna Стефан Бансель отметил в конце ноября, что ожидает в этом плане "ощутимый регресс" и полагает, что в 2022 году может потребоваться смена поколений вакцин.

В конце декабря 2021 года компания Moderna опубликовала предварительные данные исследования с участием 20 добровольцев, целью которого было оценить эффективность бустерной прививки этой мРНК-вакциной против омикрон-варианта. По результатам уровень нейтрализующих "омикрон" антител у пациентов, сделавших бустерную прививку дозой в 50 микрограмм, был в 37 раз выше, чем у тех, кто привился только дважды.

"Результаты этого исследования дают хорошую дополнительную гарантию в отношении нашей вакцины от COVID-19. Она, так сказать, обеспечивает первую линию обороны от омикрон-варианта", - заявил в этой связи глава немецкого подразделения Moderna Геральд Виганд (Gerald Wiegand) в интервью деловому изданию Handelsblatt.