"Ошибки молодости". Бойца MMA отстранили из-за татуировки

В конце прошлой недели Рушаль должен был принять участие в турнире Oktagon MMA 30 в Брно, где у него был запланирован бой против Николаса Кривака. В результате Рушаль был отстранён от поединка после того, как выяснилось, что на его правой руке есть изображение Адольфа Гитлера.

Radek Roušal has been removed from the Underground portion of the Oktagon 30 card tomorrow due to his very visible Hitler tattoo pic.twitter.com/6bvFNYn3zs — ji mae (@wrestlejamia) December 29, 2021

На груди бойца также имеется татуировка с отсылкой к подразделению СС "Мёртвая голова", ответственному за управление нацистскими лагерями смерти.

"Здесь нельзя выступать в таком виде. В наших правилах это оговорено, и мы могли бы его наказать. Возмущение людей абсолютно понятно, но ни мы, ни наши фотографы ранее этого не замечали", - цитирует руководителя Oktagon MMA Ондржея Новотны Bloody Elbow.

Сам спортсмен позже заявил, что эти татуировки являются ошибками молодости и он сожалеет о своих действиях.