Вт, 4.01.2022
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Угис Зариньш, главный врач Больницы травматологии и ортопедии

"Ошибки молодости". Бойца MMA отстранили из-за татуировки

Татуировки чешского бойца смешанных единоборств (ММА) Радека Рушаля вызвали резонанс, из-за которого бойца отстранили от запланированного поединка.

В конце прошлой недели Рушаль должен был принять участие в турнире Oktagon MMA 30 в Брно, где у него был запланирован бой против Николаса Кривака. В результате Рушаль был отстранён от поединка после того, как выяснилось, что на его правой руке есть изображение Адольфа Гитлера.

На груди бойца также имеется татуировка с отсылкой к подразделению СС "Мёртвая голова", ответственному за управление нацистскими лагерями смерти.

"Здесь нельзя выступать в таком виде. В наших правилах это оговорено, и мы могли бы его наказать. Возмущение людей абсолютно понятно, но ни мы, ни наши фотографы ранее этого не замечали", - цитирует руководителя Oktagon MMA Ондржея Новотны Bloody Elbow.

Сам спортсмен позже заявил, что эти татуировки являются ошибками молодости и он сожалеет о своих действиях.

"Я вырос в проблемном сообществе людей и в то время не знал, что делать с жизнью. Я был молод, и эти татуировки являются глупостью. Позже я начал заниматься боевыми искусствами, что привело меня к совершенно другой жизни и мировоззрению. Я сожалею о татуировках на своём теле. Постепенно я их все удалю", - приводит слова бойца Extra.cz.


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