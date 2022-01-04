Вт, 4.01.2022
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Продление режима чрезвычайной ситуации до 28 февраля и другие решения коалиции
Дополнено в 21:17

  • Режим ЧС решено продлить до 28 февраля
  • Постепенно люди перейдут на респираторы FFP2
  • Установлен срок годности ковид-сертификатов
  • Ограничения сохранятся на прежнем уровне
  • Три условия для введения новых ограничений
Кришьянис Кариньш ФОТО: Valsts kanceleja

В связи с распространением омикрон-штамма коронавируса в Латвии решено продлить режим чрезвычайной ситуации до 28 февраля, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации установлен до 11 января, еще до новогодних праздников Министерство здравоохранения озвучило призыв о продлении чрезвычайной ситуации как минимум на три-четыре недели, но теперь коалиционные партии договорились продлить ее до конца февраля.

Премьер пояснил, что в стране в основном останутся в силе действующие сейчас ограничения, однако будут усилены требования в связи с ношением масок, сроком годности ковид-сертификатов, а также будет расширено тестирование.

Правительство планирует ввести обязательное требование носить медицинские маски для лица или респираторы. Сейчас жители могут использовать и многоразовые тканевые маски для лица.

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На пресс-конференции министр здравоохранения Даниель Павлютс пояснил, что сегодня коалиция поддержала предложение Минздрава об использовании медицинских масок и респираторов FFP-2 вместо тканевых масок. Это требование планируется ввести с того момента, когда маски и респираторы будут закуплены в достаточном количестве, а также будет разработан четкий механизм, позволяющий сделать их доступными малообеспеченным слоям населения.

После этого использование респираторов будет необходимо в местах с особенно высоким риском заражения, таких как общественный транспорт, при индивидуальном медицинском обслуживании, в салонах красоты и других местах.

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Планируются также изменения относительно срока действия сертификатов о вакцинации против Covid-19 для получения услуг и путешествий, однако изменения не повлияют на выполнение трудовых обязанностей. Ожидается, что сертификаты о вакцинации будут действительны в течение девяти месяцев, а для тех, кто привился вакциной Johnson&Johnsnon, будет установлен более короткий период - пять месяцев.

На пресс-конференции министр здравоохранения Даниэль Павлютс отметил, что сегодня коалиция поддержала поданное Минздравом месяц назад предложение: с 15 февраля "запустить" новую систему сроков действия сертификатов.

Тем, у кого к 15 февраля пройдет пять месяцев после вакцинации Johnson&Johnsnon, будет необходимо получить бустерную дозу, в противном случае их сертификаты станут недействительными. Привившимся вакцинами от других производителей будет определен период в девять месяцев после первичной вакцинации,

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сказал Павлютс.

Обосновывая введение срока действия сертификатов о вакцинации, Кариньш привел сравнение с телефонной батареей. "Мы знаем - если мы зарядили телефон, он работает очень хорошо, но обычно нам приходится заряжать его на следующую ночь, потому что аккумулятор со временем садится. Точно так же эти вакцины чрезвычайно сильны и защищают людей, человеческие жизни, защищают от серьезного заболевания, но как и в случае с аккумулятором для телефона, они теряют свою эффективность. Поэтому нам придется время от времени, так сказать, подзаряжать аккумулятор вакцинации", - пояснил премьер.

Планируется расширить тестирование на Covid-19, особенно в частном секторе.

Решение о продлении режима ЧС еще должно принять правительство, а затем его должен утвердить парламент.

Правительство планирует принять решение в четверг, 6 января.

По словам Кариньша, идея о том, что демократическое государство могло бы полностью преодолеть распространение Covid-19 с помощью ограничений, невозможна - для этого требуется индивидуальное участие каждого члена общества. Он сказал, что только Китай выбрал подход по введению строгих "локдаунов" даже в случае небольших вспышек заболеваемости, в то время как, например, в Европе, включая Латвию, был выбран подход, не ущемляющий права индивида и экономическое развитие в той мере, насколько это возможно.

"Мы пытаемся [бороться с Covid-19] не с помощью ограничений в качестве главного оружия, а посредством защиты человека в качестве главного оружия.

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И мы - люди - можем защитить себя индивидуально, взяв на себя индивидуальную ответственность, а именно посредством вакцинации, ношения масок и тестирования. Такая стратегия, разработанная ранее, продолжается сегодня и будет продолжена в будущем", - сказал Кариньш.

Глава правительства считает, что причины, по которым люди все еще заражаются коронавирусом, связаны с несоблюдением элементарных мер безопасности, отказом о вакцинации, а также с тем, что вирус очень заразен.

Премьер-министр пообещал, что механизмы финансовой поддержки будут доступны для предпринимателей до тех пор, пока действуют ограничения.

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По оценке министра здравоохранения, праздники в Латвии прошли относительно спокойно, однако, как и следовало ожидать, усиливается распространение омикрона. Начало расти также количество не отслеживаемых инфекций, и ожидается, что оно будет расти и дальше, сказал Павлютс, добавив, что в аэропорту выявляется большое количество случаев заражения, и правительству следует принять решение о продолжении тестирования.

"Прогнозы указывают на то, что масса и скорость распространения омикрона будут настолько чрезмерными, что окажется под угрозой непрерывность важнейших государственных функций, а не только загруженность больниц", - заявил Павлютс. Опыт других стран также свидетельствует о том, что велика вероятность сбоев в других секторах, например, в авиации из-за болезни членов экипажа.

Павлюс считает, что необходимо приложить все усилия, чтобы избежать самых строгих ограничений наподобие введенных в октябре и ноябре прошлого года.

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Коалиция хочет избежать необходимости объявления дистанционного обучения в школах, ввода новых ограничений на услуги или комендантского часа. Поэтому министр призывает население пройти вакцинацию, бустерную вакцинацию, носить высококачественные маски для лица и респираторы, максимально использовать возможности тестирования, по возможности работать из дома и осознавать, что омикрон чрезвычайно заразен и распространяется намного быстрее, чем дельта-штамм коронавируса.

Три условия для введения новых ограничений

Правительство будет принимать решение о новых ограничениях в связи с Covid-19, если число новых случаев коронавируса превысит 3000 в день, а число заболевших в больницах превысит 800 пациентов, заявил во вторник министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

По словам политика, более строгие ограничения потребуются, когда будут реализованы три параметра. Первым сигналом будет рост числа заболевших, в частности, если в день число новых случаев Covid-19 превысит 300. Вторым сигналом будет нагрузка на больницы - если число госпитализированных достигнет 800 и будет угрожать достигнуть 1000, то нужно будет принимать решение по поводу новых ограничений.

В свою очередь третьим важными фактором будут признаки, что в сферах грозит наступить критическая нехватка работников из-за массовой заболеваемости.

Об этом, впрочем, коалиция сегодня не говорили - это позиция Министерства здравоохранения, добавил министр.

Видео: Запись пресс-конференции

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения в формате группы оперативного управления озвучило рекомендацию по продлению объявленного в стране чрезвычайного положения из-за Covid-19 по крайней мере на три или четыре недели. Представители Минздрава указали, что в настоящее время смягчение эпидемиологических требований не представляется возможным.

Также министерство предложило ввести дополнительные требования безопасности, например, ношение медицинских масок или респираторов FFP2, обязательное тестирование работников в критически важных отраслях, максимально продолжать удаленную работу, ввести дополнительное самотестирование, например, в любительском спорте, на репетициях хоров и танцевальных коллективов.

Минздраву было поручено подготовить новые рекомендации по обеспечению безопасной рабочей среды.


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