Режим чрезвычайной ситуации решено продлить до 28 февраля

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации установлен до 11 января, еще до новогодних праздников Министерство здравоохранения озвучило призыв о продлении чрезвычайной ситуации как минимум на три-четыре недели, но теперь коалиционные партии договорились продлить ее до конца февраля.

Премьер пояснил, что в стране в основном останутся в силе действующие сейчас ограничения, однако будут усилены требования в связи с ношением масок, сроком годности ковид-сертификатов, а также будет расширено тестирование.

Правительство планирует ввести обязательное требование носить медицинские маски для лица или респираторы. Сейчас жители могут использовать и многоразовые тканевые маски для лица.

Для ковид-сертификатов планируется установить девятимесячный срок годности. Для лиц, получивших вакцину Johnson & Johnson, этот срок будет короче - пять месяцев.

Планируется также расширить тестирование на Covid-19, особенно в частном секторе.

Видео: Запись пресс-конференции

Решение о продлении режима ЧС еще должно принять правительство, а затем его должен утвердить парламент.

Правительство планирует принять решение в четверг, 6 января.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения в формате группы оперативного управления озвучило рекомендацию по продлению объявленного в стране чрезвычайного положения из-за Covid-19 по крайней мере на три или четыре недели. Представители Минздрава указали, что в настоящее время смягчение эпидемиологических требований не представляется возможным.

Также министерство предложило ввести дополнительные требования безопасности, например, ношение медицинских масок или респираторов FFP2, обязательное тестирование работников в критически важных отраслях, максимально продолжать удаленную работу, ввести дополнительное самотестирование, например, в любительском спорте, на репетициях хоров и танцевальных коллективов.