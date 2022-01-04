Новым тренером "Риги" стал победитель Лиги чемпионов в составе "Баварии"

Помощником Финка в "Риге" станет 46-летний Себастьян Хан, с которым они вместе работали в командах "АПОЭЛ", "Аустрия", "Грассхоппер" и "Виссел Кобе". Также в тренерский штаб войдут 47-летний Драгослав Еврич, который станет тренером вратарей, и Никола Видович, который утверждён в качестве тренера по физподготовке.

Предыдущим местом работы 54-летнего Финка был японский клуб "Виссел Кобе", который в 2020 году выиграл два первых трофея в своей истории - Кубок Японии и Суперкубок Японии.

За время своей игровой карьеры Финк выступал за "Ваттеншайд 09", "Карлсруэ" и мюнхенскую "Баварию", с которой он за семь сезонов четыре раза выиграл Бундеслигу, трижды стал обладателем Кубка Германии, а в 2001 году стал победителем Лиги чемпионов.

Финк завершил игровую карьеру в 2006 году из-за травмы колена и в том же году стал тренером резервной команды зальцбургского "Ред Булл". В 2008 году Финк работал главным тренером немецкой команды "Ингольштадт", а с 2009 по 2011 год тренировал швейцарский клуб "Базель". С этой командой Финк дважды становился чемпионом Швейцарии и выигрывал Кубок Швейцарии.

С 2011 по 2013 год Финк был главным тренером немецкого "Гамбурга", в котором он работал с латвийским нападающим Артёмом Рудневым.