Закон не для всех: Джокович выступит на Australian Open без прививки от коронавируса

Джокович, который в настоящий момент является первой ракеткой мира, сообщил, что получил медицинское заключение, освобождающее от вакцинации против коронавируса, и вылетает в Мельбурн.

"Всех с Новым годом. Желаю вам здоровья, любви и счастья в каждый момент времени. Я провёл фантастическое время со своими близкими во время отпуска, а теперь направляюсь в Австралию благодаря выданному медотводу. Вперёд, 2022-й!" - написал серб.

Официально Новак Джокович до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации. Ранее он неоднократно высказывался против вакцин и отказывался сообщить, делали ли ему прививку.

За свою карьеру Новак Джокович девять раз побеждал на Australian Open. Он же является действующим чемпионом этого турнира.