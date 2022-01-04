Закон не для всех: Джокович выступит на Australian Open без прививки от коронавируса
Сербский теннисист Новак Джокович в своём Instagram объявил, что примет участие в Открытом чемпионате Австралии.
Сербский теннисист Новак Джокович в своём Instagram объявил, что примет участие в Открытом чемпионате Австралии.
Джокович, который в настоящий момент является первой ракеткой мира, сообщил, что получил медицинское заключение, освобождающее от вакцинации против коронавируса, и вылетает в Мельбурн.
"Всех с Новым годом. Желаю вам здоровья, любви и счастья в каждый момент времени. Я провёл фантастическое время со своими близкими во время отпуска, а теперь направляюсь в Австралию благодаря выданному медотводу. Вперёд, 2022-й!" - написал серб.
Официально Новак Джокович до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации. Ранее он неоднократно высказывался против вакцин и отказывался сообщить, делали ли ему прививку.
За свою карьеру Новак Джокович девять раз побеждал на Australian Open. Он же является действующим чемпионом этого турнира.
Очередной Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдёт с 17 по 30 января 2022 года.