В Израиле зафиксирован первый случай, когда пациент болеет и Covid-19, и гриппом
В Израиле на прошлой неделе был подтвержден первый случай, когда пациент одновременно болеет как Covid-19, так и сезонным гриппом, сообщает The Times of Israel.
В Израиле на прошлой неделе был подтвержден первый случай, когда пациент одновременно болеет как Covid-19, так и сезонным гриппом, сообщает The Times of Israel.
Пациенткой стала невакцинированная беременная, заболевание которой прошло с легкими симптомами, рассказал представитель больницы "Бейлинсон". В четверг женщина была выписана из больницы. Состояние ее здоровья хорошее.
Министерство здравоохранения Израиля оценивает случай этой пациентки.
Впрочем, в США об одновременном заболевании Covid-19 и гриппом сообщали начиная с весны 2020 года.
В Израиле за последнюю неделю выросла заболеваемость гриппом, с которым сейчас госпитализированы почти 2000 человек. Есть опасения, что "двойная эпидемия" может вызвать перегрузку системы здравоохранения.
Прошлой зимой такие опасения не исполнились, так как из-за ограничений в связи с Covid-19 значительно снизилось и распространяемость гриппа.
Чиновники сферы здравоохранения рассказали израильским СМИ, что могут быть и другие случаи, когда пациент одновременно болеет обоими вирусами, однако один из них не диагностируется.