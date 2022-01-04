Вт, 4.01.2022
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В Израиле зафиксирован первый случай, когда пациент болеет и Covid-19, и гриппом

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Израиле на прошлой неделе был подтвержден первый случай, когда пациент одновременно болеет как Covid-19, так и сезонным гриппом, сообщает The Times of Israel.

Пациенткой стала невакцинированная беременная, заболевание которой прошло с легкими симптомами, рассказал представитель больницы "Бейлинсон". В четверг женщина была выписана из больницы. Состояние ее здоровья хорошее.

Министерство здравоохранения Израиля оценивает случай этой пациентки.

Впрочем, в США об одновременном заболевании Covid-19 и гриппом сообщали начиная с весны 2020 года.

В Израиле за последнюю неделю выросла заболеваемость гриппом, с которым сейчас госпитализированы почти 2000 человек. Есть опасения, что "двойная эпидемия" может вызвать перегрузку системы здравоохранения.

Прошлой зимой такие опасения не исполнились, так как из-за ограничений в связи с Covid-19 значительно снизилось и распространяемость гриппа.

Чиновники сферы здравоохранения рассказали израильским СМИ, что могут быть и другие случаи, когда пациент одновременно болеет обоими вирусами, однако один из них не диагностируется.


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