В Латвии сокращается количество налогоплательщиков-юридических лиц

При этом за месяц - с 1 декабря 2021 года - количество налогоплательщиков-юридических лиц сократилось на 600, или 0,3%.

Наибольшее количество налогоплательщиков-юридических лиц в начале января этого года было зарегистрировано в Рижском центре обслуживания клиентов - 104 520. В Лиепайском центре обслуживания клиентов было зарегистрировано 8033 налогоплательщика-юридических лица, в Елгавском центре обслуживания клиентов - 6667, в Даугавпилсском - 5441, Огрском центре обслуживания клиентов - 5205.

На начало января 2022 года наименьшее количество налогоплательщиков-юридических лиц было зарегистрировано в Краславском центре обслуживания клиентов - 1029 субъектов.