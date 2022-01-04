Вт, 4.01.2022
У владельца торгового центра всегда был счет на 10 000 евро в месяц за два магазина, а теперь пришел счет на 70 000 евро. Конечно, человек в шоке Андрис Скрускопс, совладелец компании SB Siltumtehnika
Андрис Скрускопс, совладелец компании SB Siltumtehnika
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В Латвии сокращается количество налогоплательщиков-юридических лиц

ФОТО: Shutterstock

На начало января этого года в Латвии зарегистрирован 189 401 налогоплательщик-юридическое лицо, что на 2,6% меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД).

При этом за месяц - с 1 декабря 2021 года - количество налогоплательщиков-юридических лиц сократилось на 600, или 0,3%.

Наибольшее количество налогоплательщиков-юридических лиц в начале января этого года было зарегистрировано в Рижском центре обслуживания клиентов - 104 520. В Лиепайском центре обслуживания клиентов было зарегистрировано 8033 налогоплательщика-юридических лица, в Елгавском центре обслуживания клиентов - 6667, в Даугавпилсском - 5441, Огрском центре обслуживания клиентов - 5205.

На начало января 2022 года наименьшее количество налогоплательщиков-юридических лиц было зарегистрировано в Краславском центре обслуживания клиентов - 1029 субъектов.

На 1 января 2021 года в Латвии было зарегистрировано 194 496 налогоплательщиков-юридических лиц.


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