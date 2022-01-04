Вт, 4.01.2022
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Трое потерявших полномочия депутатов Резекненской думы все-таки начали процесс вакцинации

Здание Резекненской думы ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Трое невакцинированных против Covid-19 и временно потерявших полномочия депутатов Резекненской думы все-таи вакцинировались и вернулись к работе, сообщает агентство LETA.

В свою очередь бывшая вице-мэр Лидия Остапцева, полномочия которой также были приостановлены в связи с отсутствием ковид-сертификата, сложила мандат.

Во вторник мандат депутата Резекненской думы был восстановлен Ольге Строде. Ранее она была отстранена от должности в связи с отсутствием ковид-сертификата, так как не могла пройти курс вакцинации в связи с проблемами со здоровьем.

Кроме того, были восстановлены полномочия Инары Гроце и Кристины Кокоревичи.

Остапцева же от депутатского мандата отказалась.

Напомним, всего в ноябре были приостановлены полномочия четырех из 13 депутатов Резекненской думы, которые не могли предоставить ковид-сертификат.


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