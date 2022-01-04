Трое потерявших полномочия депутатов Резекненской думы все-таки начали процесс вакцинации

В свою очередь бывшая вице-мэр Лидия Остапцева, полномочия которой также были приостановлены в связи с отсутствием ковид-сертификата, сложила мандат.

Во вторник мандат депутата Резекненской думы был восстановлен Ольге Строде. Ранее она была отстранена от должности в связи с отсутствием ковид-сертификата, так как не могла пройти курс вакцинации в связи с проблемами со здоровьем.

Кроме того, были восстановлены полномочия Инары Гроце и Кристины Кокоревичи.

Остапцева же от депутатского мандата отказалась.