Трое потерявших полномочия депутатов Резекненской думы все-таки начали процесс вакцинации

В свою очередь бывшая вице-мэр Лидия Остапцева, полномочия которой также были приостановлены в связи с отсутствием ковид-сертификата, сложила мандат.
Во вторник мандат депутата Резекненской думы был восстановлен Ольге Строде. Ранее она была отстранена от должности в связи с отсутствием ковид-сертификата, так как не могла пройти курс вакцинации в связи с проблемами со здоровьем.
Кроме того, были восстановлены полномочия Инары Гроце и Кристины Кокоревичи.
Остапцева же от депутатского мандата отказалась.
Напомним, всего в ноябре были приостановлены полномочия четырех из 13 депутатов Резекненской думы, которые не могли предоставить ковид-сертификат.