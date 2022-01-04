Вт, 4.01.2022
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Угис Зариньш, главный врач Больницы травматологии и ортопедии

Экс-исполнительный директор Swedbank обвиняется в финансовых преступлениях

ФОТО: EPA/Scanpix

Экс-исполнительный директор Swedbank Биргитте Боннесен обвиняется в мошенничестве и манипулировании рынком, передали во вторник СМИ Швеции.

По словам прокурора, Боннесен пыталась скрыть предполагаемое отмывание денег в эстонском филиале банка. Прокурор Томас Лангрот отметил, что в 2018 и 2019 году Боннесен распространяла ложную информацию о попытках банка бороться с отмыванием денег.

Шведское телерадиовещание SVT раскрыло отмывание денег в 2019 году, вслед за чем Боннесен уволили. Ее подозревают в том, что она рассказала предстоящих разоблчаниях со стороны SVT крупнейшим акционерам банка.

Адвокат Боннесен Пер Э. Самуэльсон сказал информагентству STT, что Боннесен не совершала грубого мошенничества и не раскрывала внутреннюю информацию. Он отказался подробнее комментировать обвинения, не ознакомившись с ними.

По данным SVT, Swedbank участвовал в прошедшем в период 2007–2015 в Балтийских странах отмывании денег в размере около 40 млрд шведских крон (4 млрд евро). Это дело связано с еще более крупным скандалом с отмыванием денег в эстонском филиале Danske Bank.

Отмывание денег в Swedbank также расследовала финансовая инспекция Швеции.


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