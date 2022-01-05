"Челси" оштрафует Лукаку на сумму до 600 тысяч евро. Всё из-за интервью

По данным La Gazzetta dello Sport, "Челси" может оштрафовать 28-летнего бельгийского нападающего на сумму до 600 тысяч евро (двухнедельная зарплата).

Напомним, несколько дней назад Лукаку дал резонансное интервью Sky Sport Italia, в котором выразил недовольство своей ролью в "Челси", а также признался в любви к миланскому "Интеру", заявив, что жалеет об уходе из итальянского клуба: "Это не должно было произойти так. Я вернусь", - сказал нападающий.

После этих слов на футболиста обрушилась критика со стороны болельщиков лондонской команды, которые обвинили бельгийца в отсутствии преданности. Кроме того, слова футболиста привели к его исключению из состава на матч с "Ливерпулем" (2:2).

Отмечается, что после этого Лукаку и главный тренер "Челси" Томас Тухель несколько раз обсудили эту ситуацию. По информации Sky Sports, стороны уладили конфликт - Лукаку выразил сожаление о произошедшем инциденте, а Тухель и руководство "Челси" заявили, что не собираются расставаться со своим игроком.

В завершение истории Лукаку в соцсетях "Челси" извинился за скандальное интервью, пообещав отдаваться на тренировках и во время матчей, чтобы вернуть доверие болельщиков. "Также я прошу прощения у тренера, у партнёров, у руководства, поскольку считаю, что мои комментарии последовали в неподходящий момент", - сказал игрок.

A message from Romelu. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 4, 2022

Ожидается, что Тухель включит форварда в состав команды на матч 1/2 финала Кубка Английской лиги против "Тоттенхэма".