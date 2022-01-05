"Челси" оштрафует Лукаку на сумму до 600 тысяч евро. Всё из-за интервью
Лондонский "Челси" накажет своего форварда Ромелу Лукаку за скандальное интервью, которое он дал несколько дней назад.
Лондонский "Челси" накажет своего форварда Ромелу Лукаку за скандальное интервью, которое он дал несколько дней назад.
По данным La Gazzetta dello Sport, "Челси" может оштрафовать 28-летнего бельгийского нападающего на сумму до 600 тысяч евро (двухнедельная зарплата).
Напомним, несколько дней назад Лукаку дал резонансное интервью Sky Sport Italia, в котором выразил недовольство своей ролью в "Челси", а также признался в любви к миланскому "Интеру", заявив, что жалеет об уходе из итальянского клуба: "Это не должно было произойти так. Я вернусь", - сказал нападающий.
После этих слов на футболиста обрушилась критика со стороны болельщиков лондонской команды, которые обвинили бельгийца в отсутствии преданности. Кроме того, слова футболиста привели к его исключению из состава на матч с "Ливерпулем" (2:2).
Отмечается, что после этого Лукаку и главный тренер "Челси" Томас Тухель несколько раз обсудили эту ситуацию. По информации Sky Sports, стороны уладили конфликт - Лукаку выразил сожаление о произошедшем инциденте, а Тухель и руководство "Челси" заявили, что не собираются расставаться со своим игроком.
В завершение истории Лукаку в соцсетях "Челси" извинился за скандальное интервью, пообещав отдаваться на тренировках и во время матчей, чтобы вернуть доверие болельщиков. "Также я прошу прощения у тренера, у партнёров, у руководства, поскольку считаю, что мои комментарии последовали в неподходящий момент", - сказал игрок.
A message from Romelu.— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 4, 2022
Ожидается, что Тухель включит форварда в состав команды на матч 1/2 финала Кубка Английской лиги против "Тоттенхэма".
Напомним, перед началом нынешнего сезона "Челси" выкупил у "Интера" их лучшего бомбардира Ромелу Лукаку за 115 миллионов евро. Это самый дорогой трансфер в истории лондонского клуба. В этом сезоне Лукаку провёл 18 матчей за "Челси" во всех турнирах и забил 7 голов.