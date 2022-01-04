Павлютс назвал три условия для введения более строгих ограничений

По словам политика, более строгие ограничения потребуются, если будут соблюдены три параметра. Первым сигналом будет рост числа заболевших, в частности, если в день число новых случаев Covid-19 превысит 3000. Вторым сигналом будет нагрузка на больницы - если число госпитализированных достигнет 800 и будет угрожать достигнуть 1000, то нужно будет принимать решение по поводу новых ограничений.
В свою очередь третьим важными фактором будут признаки, что в сферам грозит критическая нехватка работников из-за массовой заболеваемости.
Об этом, впрочем, коалиция сегодня не говорила - это позиция Министерства здравоохранения, добавил министр.
Напомним, коалиционные партии во вторник договорились продлить режим чрезвычайной ситуации, введенный до 11 января, до 28 февраля.