Вт, 4.01.2022
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Андрис Скрускопс, совладелец компании SB Siltumtehnika
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Павлютс назвал три условия для введения более строгих ограничений

Даниэль Павлютс ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Правительство должно принять решение о новых ограничениях в связи с Covid-19, если число новых случаев коронавируса превысит 3000 в день, а число заболевших в больницах превысит 800 пациентов, заявил во вторник министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

По словам политика, более строгие ограничения потребуются, если будут соблюдены три параметра. Первым сигналом будет рост числа заболевших, в частности, если в день число новых случаев Covid-19 превысит 3000. Вторым сигналом будет нагрузка на больницы - если число госпитализированных достигнет 800 и будет угрожать достигнуть 1000, то нужно будет принимать решение по поводу новых ограничений.

В свою очередь третьим важными фактором будут признаки, что в сферам грозит критическая нехватка работников из-за массовой заболеваемости.

Об этом, впрочем, коалиция сегодня не говорила - это позиция Министерства здравоохранения, добавил министр.

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Напомним, коалиционные партии во вторник договорились продлить режим чрезвычайной ситуации, введенный до 11 января, до 28 февраля.


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