В Великобритании за сутки выявлено более 200 000 новых случаев коронавируса

За последние семь дней подтверждено 1 269 878 случаев, что на 51% больше, чем неделей ранее.

На официальные данные повлияли перерывы на Рождество и Новый год. Так, в данные по Соединенному Королевству включены данные по Северной Ирландии за последние четыре дня и данные по Уэльсу за два дня.

Только в Англии во вторник было подтверждено 148 725 новых случаев, что больше, чем 137 541 случай, зарегистрированный накануне, но меньше, чем 1 января, когда было зарегистрировано 162 572 случаев, что стало кульминационной точкой последнего времени.

В больницах в Англии находятся 15 044 пациента с Covid-19, тогда как неделю назад их было 9546.

И в Шотландии за это время это число выросло с 599 до 1147. Данные по Северной Ирландии и Уэльсу в эти подсчеты на вторник включены не были.

В Лондоне появились первые признаки, свидетельствующие о выравнивании кривой новых случаев и даже о снижении их числа в возрастной категории от 18 до 59 лет. При этом в возрастной группе старше 60 лет число новых случаев продолжает расти.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник предупредил, что "это время особой осторожности".

"Мы знаем, что омикрон переносится легче и случаи заражения не переходят в нужду в интенсивной терапии в том же объеме, как в прошлые волны", - сказал премьер.