В Великобритании за сутки выявлено более 200 000 новых случаев коронавируса
В Великобритании число подтвержденных новых случаев Covid-19 установило новый "рекорд" - за прошедшие сутки службы получили информацию о 218 724 новых случаях, сообщает ВВС.
В Великобритании число подтвержденных новых случаев Covid-19 установило новый "рекорд" - за прошедшие сутки службы получили информацию о 218 724 новых случаях, сообщает ВВС.
За последние семь дней подтверждено 1 269 878 случаев, что на 51% больше, чем неделей ранее.
На официальные данные повлияли перерывы на Рождество и Новый год. Так, в данные по Соединенному Королевству включены данные по Северной Ирландии за последние четыре дня и данные по Уэльсу за два дня.
Только в Англии во вторник было подтверждено 148 725 новых случаев, что больше, чем 137 541 случай, зарегистрированный накануне, но меньше, чем 1 января, когда было зарегистрировано 162 572 случаев, что стало кульминационной точкой последнего времени.
В больницах в Англии находятся 15 044 пациента с Covid-19, тогда как неделю назад их было 9546.
И в Шотландии за это время это число выросло с 599 до 1147. Данные по Северной Ирландии и Уэльсу в эти подсчеты на вторник включены не были.
В Лондоне появились первые признаки, свидетельствующие о выравнивании кривой новых случаев и даже о снижении их числа в возрастной категории от 18 до 59 лет. При этом в возрастной группе старше 60 лет число новых случаев продолжает расти.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник предупредил, что "это время особой осторожности".
"Мы знаем, что омикрон переносится легче и случаи заражения не переходят в нужду в интенсивной терапии в том же объеме, как в прошлые волны", - сказал премьер.
Имеются предпосылки к тому, что из волны омикрона удастся выбраться без того, чтобы снова закрыть страну, указал премьер.