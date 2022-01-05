Видео ⟩ Связали хозяина и забрали вещи: страшное ограбление в Рембате

По прибытию в Рембате местные указывают на дом в центре города, вокруг которого расположены многоэтажные дома. Но грабители явно знали, что делают, так как жители поселка, с которыми поговорила передача Degpunktā, ночью 3 января не слышали и не чувствовали, что в паре десятков метров проходит преступление.

Все началось днем второго января, когда после обеда на хуторе объявился некий мужчина и предложил жителям дома купить антиквариат, однако получил отказ и отправился домой.

Ночью мужчина вернулся с двумя подельниками. Грабители разместили автомобиль в публичном месте и вломились в здание.

В описании ограбления, которые было размещено в социальных сетях, сказано, что грабители были вооружены, а хозяин дома был связан и к нему применялось физическое насилие. Был украден антиквариат, телевизор, картины и другие предметы. Грабители вынесли вещи через двор до автомобиля.

На данный момент полиция начала уголовный процесс и ищет виновных лиц. Полиция призывает отозваться свидетелей, которые 3 января заметили что-то подозрительное или могут дать следствию другой полезный совет.

Сейчас неизвестно, на каком автомобиле грабители перемещались. Пострадавший описал одного из нападавших, который навещал его еще днем. Возможно, это мужчина цыганского происхождения в возрасте около 35 лет, с редкими верхними зубами.

Если вы были свидетелем подозрительных действий или видели подозрительных людей 3 января в Рембате или в вашем распоряжении есть любая информация о происшествии, или вы сталкивались с похожими ситуациями в другом месте в Латвии, Госполиция призывает сообщить об этом по телефонам 25496829 или 110!