Выявлено 1835 новых случаев Covid-19, скончались 13 человек

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 99 лет:

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

три человека в возрасте от 60 до 69 лет;

четыре человека в возрасте от 70 до 79 лет;

три человека в возрасте от 80 до 89 лет;

два человека в возрасте от 90 до 99 лет.

Одиннадцать умерших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а двое были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 631,3 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 695 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 1140 - были вакцинированы.

Всего вчера был сделано 12 766 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 14,4%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 281 155 человек.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 566 до 557 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 69 пациентов с Covid-19, выписаны 63 человека.

В настоящее время в больницах находятся 482 пациента со среднетяжелым течением заболевания, состояние 75 человек тяжелое.

В целом на лечении в больницах с коронавирусом с начала пандемии находились 23 738 человек.

​Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2963 новых случая заражения коронавирусом, скончались восемь человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

Пять скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1055 человек, 92 из них - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 833,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 15,3%.