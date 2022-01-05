Выявлено 1835 новых случаев Covid-19, скончались 13 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1835 новых случаев Covid-19, поступила информация о 13 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1835 новых случаев Covid-19, поступила информация о 13 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 40 до 99 лет:
Одиннадцать умерших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а двое были вакцинированы.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 631,3 случая.
Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 695 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 1140 - были вакцинированы.
Всего вчера был сделано 12 766 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 14,4%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 281 155 человек.
Госпитализации
Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 566 до 557 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За минувшие сутки госпитализированы 69 пациентов с Covid-19, выписаны 63 человека.
В настоящее время в больницах находятся 482 пациента со среднетяжелым течением заболевания, состояние 75 человек тяжелое.
В целом на лечении в больницах с коронавирусом с начала пандемии находились 23 738 человек.
Страны Балтии
Литва
За минувшие сутки в Литве было выявлено 2963 новых случая заражения коронавирусом, скончались восемь человек, сообщил во вторник Департамент статистики.
Пять скончавшихся были не привиты или привиты частично.
В больницах Литвы на лечении от Covid-19 находятся 1055 человек, 92 из них - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 833,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 15,3%.
В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 529,5 тыс. человек, умерло 7,5 тыс. человек.