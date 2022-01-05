Макрон собирается усложнить жизнь невакцинированным
Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 4 января, предупредил жителей, которые еще не вакцинировались от Covid-19, что он усложнит им жизнь, ограничив доступ к важным для жизни вещам.
Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 4 января, предупредил жителей, которые еще не вакцинировались от Covid-19, что он усложнит им жизнь, ограничив доступ к важным для жизни вещам.
сказал Макрон в интервью газете Le Parisien.
Президент добавил, что это означает "по возможности ограничить их доступ к социальной жизни".
"Я не собираюсь сажать их в тюрьму, я не собираюсь вакцинировать их силой", - добавил Макрон.
Противники президента сообщили, что с такими высказываниями он зашел слишком далеко.
"Никакая чрезвычайная ситуация в здравоохранении не оправдывает такие слова", - сказал руководитель правой партии "Республиканцев" в Сенате Брюно Ретайо.
"Эммануэль Макрон говорит, что полюбил французов, но кажется, что ему особенно нравится их унижать. Мы можем способствовать вакцинации, никого не оскорбляя и не провоцируя радикализацию", - сказал Рейтайо.
Несмотря на препятствия в парламенте, правительство Франции во вторник обещало ввести до середины января обновленные паспорта вакцинации, которые серьезно ограничат возможности невакцинированных участвовать в общественной жизни.