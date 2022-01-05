Макрон собирается усложнить жизнь невакцинированным

"Что касается невакцинированных, я действительно хочу создать им трудности. И мы продолжим это делать до конца. Это стратегия", -

сказал Макрон в интервью газете Le Parisien.

Президент добавил, что это означает "по возможности ограничить их доступ к социальной жизни".

"Я не собираюсь сажать их в тюрьму, я не собираюсь вакцинировать их силой", - добавил Макрон.

"Поэтому мы должны им сказать: с 15 января вы больше не сможете сходить в ресторан. Вы не сможете сходить в кафе, вы не сможете сходить в театр. Вы не сможете сходить в кино", - пояснил Макрон.

Противники президента сообщили, что с такими высказываниями он зашел слишком далеко.

"Никакая чрезвычайная ситуация в здравоохранении не оправдывает такие слова", - сказал руководитель правой партии "Республиканцев" в Сенате Брюно Ретайо.

"Эммануэль Макрон говорит, что полюбил французов, но кажется, что ему особенно нравится их унижать. Мы можем способствовать вакцинации, никого не оскорбляя и не провоцируя радикализацию", - сказал Рейтайо.