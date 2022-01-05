ФОТО ⟩ Боксёр, на которого напал медведь, впервые появился на публике
Российский боксёр Илья Медведев, который ножом зарезал напавшего на него с рыбаками медведя в Тюменской области, впервые появился на публике.
Российский боксёр Илья Медведев, который ножом зарезал напавшего на него с рыбаками медведя в Тюменской области, впервые появился на публике.
Фото со спортсменом, который пережил атаку медведя, в Instagram разместил олимпийский чемпион 2012 года по боксу Егор Мехонцев. В кадре Медведев стоял между ним и чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым.
"Илья сам добрался до больницы, где его ввели в медикаментозную кому, потому как травмы были ужасные. Сейчас Илья проходит реабилитацию после пережитого и готовится к дальнейшим операциям по восстановлению своего лица и прежней внешности", - написал Мехонцев.
Напомним, 20 октября 2021 года под Тюменью на 23-летнего боксёра Илью Медведева, который находился там с двумя другими мужчинами, напал медведь. Одного из них зверь убил сразу, а потом хищник напал на боксёра, который получил серьёзные рваные раны головы, но сумел нанести животному несколько смертельных ударов ножом.
Мужчина, не пострадавший в результате инцидента, оставался вдали от друзей, так как занимался швартовкой лодки. Он услышал крики и прибежал на место происшествия, когда один из его друзей уже был мёртв, а Медведев сражался с животным.
На любительском уровне Илья Медведев одержал 11 побед и потерпел 10 поражений в 21 поединке. Он входил в состав сборной команды Тюменской области.