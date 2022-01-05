ВИДЕО ⟩ "Динамо" проиграло "Салавату Юлаеву" в матче с 10 голами

Матч проходил на стадионе "Уфа-Арена" и завершился победой хозяев со счётом 6:4 (2:2, 2:0, 2:2).

Счёт на 2-й минуте открыл Тему Хартикайнен, а на 12-й минуте Филип Ларсен увеличил преимущество уфимцев. На 19-й минуте Николай Елисеев отыграл одну шайбу, а за три секунды до конца первого периода Кристап Зиле сравнял счёт.

В начале второго периода Ларсен оформил дубль, а на 25-й минуте Данил Алалыкин забросил четвёртую шайбу в ворота рижан. В середине третьего периода 20-летний Алалыкин оформил дубль, а на 52-й минуте шестую шайбу в ворота "Динамо" забросил Виктор Тихонов. На это рижане ответили двумя шайбами Эмиля Пуарье, который прервал свою 20-матчевую безголевую серию.

"Салават Юлаев" в настоящий момент занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка после 46 проведённых матчей. "Динамо" располагается на 12-й строчке в таблице Запада, имея в своём активе 37 очков за 45 матчей.