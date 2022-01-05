Почему Covid-19 сейчас больше заболевают вакцинированные? Объясняет SPKC

В последнее время ежедневная статистика по Covid-19 показывает тенденцию - вакцинированные заболевают чаще, чем невакцинированные. Портал Apollo связался с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC), чтобы выяснить, чем это можно объяснить.

Представитель SPKC Илзе Арая пояснила, что данная тенденция в Латвии ожидалась и раньше.

"Во-первых, если вычислять чисто математически, в Латвии сейчас вакцинированных больше, чем невакцинированных", - пояснила она.

В качестве второго фактора упоминается то, что производители вакцин не раз отмечали, что прививка против Covid-19 защищает не от инфицирования, а от тяжелого хода болезни, госпитализации и смертельного исхода.

"Как уже известно, вакцинированные люди в основном болеют Covid-19 в легкой форме, что отражается на всех статистических показателях", - указала Арая.

"Мы, конечно, видим, что при новых случаях заболевания наблюдается тенденция к тому, что вакцинированные болеют больше, но

когда мы смотрим на смертность и госпитализации - картина прямо противоположная",

- отмечает эксперт.

Арая пояснила, что в период с августа по ноябрь в среднем 80% госпитализированных не были вакцинированы против Covid-19, а также до 90% умерших не были вакцинированы.

"Если рассмотрим данные о вакцинированных, умерших от Covid-19, вырисовываются две тенденции - человек был уже в годах или у него были другие хронические заболевания.

В отдельных случаях эти сопутствующие заболевания стали определяющим фактором смерти человека, в свою очередь, ковид был лишь способствующим фактором", - рассказывает Арая.

Представитель SPKC также упомянула большую свободу вакцинированных лиц. "Они могут чаще и больше собираться, а также в основном все мероприятия проходят в помещениях, что вирусу на руку".

"Очень опасными могут быть все публичные места - например, концертные залы, театры, спортивные клубы, магазины и другие учреждения. Нет конкретного фактора, но, скорее всего, это такой набор, который объясняет актуальные тенденции", - пояснила Арая.

На тенденции показателей заболеваемости также повлияет новый штамм коронавируса - омикрон. "В странах, в которые омикрон попал сравнительно недавно, наблюдается стремительное распространение. И Латвия в этом случае - не исключение, так как резко выросло количество случаев заболевания омикроном, если сравнивать со временем, когда были выявлены первые случаи", - отметила Арая.

Эксперт подчеркивает, что очень важно в это время соблюдать все установленные меры безопасности - дистанцию, носить маски, избегать мест большого скопления людей.

Последние показатели заболеваемости Covid-19

На прошлой неделе - с 27 декабря по 2 января - количество новых случаев Covid-19 выросло на 30,2%. Хотя число тестов немного уменьшилось (на 1,9%), количество инфицированных в Латвии увеличилось на треть, сообщает SPKC.

На прошлой неделе в среднем в день было сделано 6633 теста (ранее - 6760), в свою очередь, в день в среднем было по 799 новых случаев (ранее - 613).

На прошлой неделе в среднем 47 пациентов в день были госпитализированы с Covid-19. Также до сих пор велико количество пациентов с тяжелым ходом болезни.

Коэффициент репродуктивности инфекции Сovid-19 (R) вырос до 1,13 за последнюю неделю (0,83 неделей ранее), что указывает на более быстрое распространение инфекции в обществе.

ФОТО: SPKC

Если сравнить интенсивность распространения инфекции на прошлой неделе на 100 000 населения среди вакцинированных жителей и невакцинированных/частично вакцинированных, то у невакцинированных и частично вакцинированных людей инфекция выявлялась в 1,6 раза чаще, чем у полностью вакцинированных.

SPKC напоминает, что по мере увеличения числа вакцинированных и распространения инфекции Covid-19 среди невакцинированных лиц растет общая заболеваемость инфекцией среди вакцинированных.

Однако у вакцинированных людей болезнь протекает в легкой форме с редкой необходимостью госпитализации, поэтому соотношение вакцинированных и инфицированных людей всегда следует рассматривать в контексте числа случаев Covid-19, предотвращенных вакцинацией, среди населения в целом, подчеркивает SPKC.

В Европейском союзе и Европейской экономической зоне средний двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 818,9 случая. Неделей ранее он составлял 756,2 случая.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 497,3 случая, а за неделю до этого он был 514,2.

В Эстонии показатель увеличился и за прошлую неделю достиг 640,2, а в Литве уменьшился до 737,2 случая.

На прошлой неделе стремительно выросло количество завезенных случаев, достигнув 6,4% от всех заболевших.

Люди, инфицированные Covid-19, чаще всего прибывают из Великобритании, Италии, Швеции, Германии, Испании, Финляндии, Дании, Норвегии, Египта, Франции, США, ОАЭ, Литвы, Эстонии и Венгрии.

В Латвии до 2 января было выявлено 644 случая заражения омикроном SARS-CoV-2, из которых 46% были привезены. Больше всего случаев было ввезено из Великобритании, Италии, США, Испании, Дании, Франции, ОАЭ, Швеции, Канады, Финляндии. Из всех этих случаев 69% были выявлены при тестировании приезжих в аэропорту.