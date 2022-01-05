Видео ⟩ Пустили за руль чужого - он попал в аварию и сбежал. История латвийской пары

По словам сожителя Илзе Райвиса, находившейся в момент аварии в машине, автомобиль действительно зарегистрирован на имя Илзе, однако за рулем был некто Юрис, помогавший ему по хозяйству.

Когда произошла авария, Юрис пересел на заднее сиденье автомобиля. Райвис рассказал передаче, что, когда прибыла полиция, он отказался давать показания, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения, а Юрис, который еще некоторое время находился в разбитом Peugeot, уже скрылся с места происшествия.

"Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, что было подтверждено, отрицал, что был за рулем. Другие водители, однако заявили, что это могло быть не так. Водитель Peugeot указал на другого человека, но на месте происшествия никого другого уже не было", - говорит представитель полиции Инга Миллере.

На вопрос, не мог ли во время аварии за рулем автомобиля сидеть ее муж, Илзе утверждает, что видела, как за руль садился Юрис. Его фамилия или личный идентификационный номер, однако, неизвестны. Не знает этого и Райвис, который позвал мужчину на помощь, когда встретил его в Огре, где тот регулярно просил сигареты и деньги.

С точки зрения полиции, поиск Юриса был бы похож на поиск иголки в стоге сена, ведь в Латвии около 18 тысяч человек с таким именем. Поэтому, вопреки интересам Илзе и ее мнению о том, что полиция обязана искать пропавшего, в этом случае начинает действовать другой закон.

"Неизвестно, существует ли такой Юрис вообще, и проверить это невозможно. Поэтому против владелицы транспортного средства возбуждена административная процедура за непредоставление информации, и наложено соответствующее наказание," - сообщила представитель полиции.

Штраф составил 200 евро. Илзе решила обжаловать это наказание, но Инга Миллере отмечает, что люди часто не задумываются о последствиях передачи своего автомобиля человеку, не проверив его личность, наличие водительских прав и т.д. Представитель полиции также отмечает, что Илзе в этом деле еще повезло, т.к. в аварии пострадал только автомобиль. Если бы пострадали люди, женщине пришлось бы отвечать уже в уголовном производстве.