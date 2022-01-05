Covid-19 быстрее всего распространяется под Ригой

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость в Латвии в настоящее время составляет 631,3 случая на 100 000 населения. В Марупском крае ее уровень за сутки вырос с 1176 до 1297,8 случая, в Кекавском крае - с 967,5 до 1060,6 случая на 100 000 населения, свидетельствуют расчеты агентства LЕТА.

В целом средний уровень заболеваемости по стране превышен в 14 самоуправлениях - помимо упомянутых краев, это также Ропажский и Адажский края, Рига, Вентспилс, Вентспилсский и Саулкрастский края, Елгавский, Мадонский, Лимбажский, Сигулдский, Саласпилсский и Огрский края.

Больше всего заболевших за последние две недели было в Риге - 4809. В Марупском крае их число составило 426, в Даугавпилсе - 419, в Лиепае - 406, в Елгаве - 401, в Огрском крае - 370, в Кекавском крае - 319, в Валмиерском крае - 300, в Юрмале - 298.