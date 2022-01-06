Кабинет министров примет решение о продлении режима ЧС

Во вторник, 4 января, после заседания правящей коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса объявленное в Латвии до 11 января чрезвычайное положение будет продлено до 28 февраля.

Еще до новогодних праздников Министерство здравоохранения заявило о необходимости продления режима чрезвычайной ситуации как минимум на три-четыре недели.

Премьер пояснил, что в стране в основном останутся в силе действующие ограничения, однако будут усилены требования по ношению масок, изменен срок действия сертификатов о вакцинации, а также расширено тестирование.

Правительство планирует сделать обязательным в общественных местах использование медицинских масок или респираторов. В настоящее время жители могут также использовать многоразовые тканевые маски для лица.

Планируются также изменения относительно срока действия сертификатов о вакцинации против Covid-19 для получения услуг и путешествий, однако изменения не повлияют на выполнение трудовых обязанностей. Ожидается, что сертификаты о вакцинации будут действительны в течение девяти месяцев, а для тех, кто привился вакциной Johnson&Johnsnon, будет установлен более короткий период - пять месяцев.

Планируется расширить тестирование на Covid-19, особенно в частном секторе.