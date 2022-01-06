Иллюстративное фото ФОТО: Publicitātes foto

Во вторник, 4 января, на реке Пацкуле в волости Таргалес, недалеко от Вентспилса, под лед провалились и начали тонуть двое детей. Удалось спасти только одного из мальчиков, младший - погиб, сообщает Degpunktā.

Окружающие, вспоминая события вторника, рассказали, что о несчастье стало известно в 14:00.

Дети игрались недалеко от своего дома, на берегу реки Пацкуле, и в один момент провалились под лед. Им на помощь бросилась мать, но удержать обоих детей помешал поток реки.

Младшего сына унесло вдоль берега вперед.

Жители поселка рассказали, что практически единственным очевидцем трагедии стал мужчина, ехавший через мост на своем автомобиле. Заметив происшествие у реки, он остановил транспортное средство и самоотверженно бросился на помощь.

"Когда первая бригада прибыла на место происшествия, было констатировано, что один человек выбрался из воды еще до прибытия нашей службы. Незамедлительно были начаты поиски второго человека. Спасатели обыскали реку примерно на протяжении километра.

Второй человек был обнаружен примерно в 300 метрах от места, где он провалился под лед. До прибытия Службы неотложной медицинской помощи пожарные оказывали вытащенному из воды человеку медицинскую помощь. Поисковые работы затруднял сильный поток и лед", - рассказал исполняющий обязанности дежурного в оперативной бригаде Пожарно-спасательной службы Курземского региона Райвис Лукажс.