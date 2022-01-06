Джоковича лишили визы и грозят депортировать из Австралии из-за отказа прививаться

Ранее Джоковичу было разрешено принять участие в Australian Open без обязательной для всех вакцинации против коронавируса, но затем выяснилось, что менеджеры сербского теннисиста не запросили для него специальную визу, позволяющую сделать такое исключение.

По правилам, все участники Открытого чемпионата Австралии обязаны были сделать прививки от коронавируса или получить специальное разрешение от независимой комиссии не прививаться по медицинским причинам.

Джоковича около восьми часов продержали в аэропорту, но власти штата Виктория отказались помогать сербу в получении визы. В течение суток Джокович должен покинуть Австралию, но серб вместе с юристами планирует обжаловать это решение.

"Виза Джоковича была аннулирована. Правила есть правила, особенно когда речь идёт о наших границах. Все должны следовать этим правилам. Строгий контроль за границей сыграл ключевую роль в том, что в Австралии смертность от Covid-19 одна из самых низких в мире. И мы не будем расслабляться", - написал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в Twitter.

В четверг утром стало известно, что власти Австралии отложили решение по делу сербского теннисиста Новака Джоковича на понедельник, 10 января. Сторона защиты постарается собрать необходимые документы, чтобы судья смог удовлетворить иск сербского теннисиста.