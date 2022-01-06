Условия движения по дорогам осложнены на большей части территории страны

Осложнены условия движения на основных дорогах страны на участке Видземского шоссе (A2) Вангажи - Вецлайцене, на участке Валмиерского шоссе (A3) от Мурьяни до Валки, на участке Даугавпилсского шоссе (A6) от Саулкалне до Патерниеки, на участке Елгавского шоссе (A8) от Елгавы до Мейтене, на участке Лиепайского шоссе (A9) Каги - Аннениеки и Блидене - Лиепая, на участке Вентспилсского шоссе (A10) Кудра - Вентспилс, на Резекненском шоссе (A12) на участке от Екабпилса до Сталбовки, на шоссе Гребнева-Медуми (A13), на объездной дороге Даугавпилса (A14), объездной дороге Резекне (A15), на Кокнесском шоссе.