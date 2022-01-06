Выявлено почти две тысячи случаев Covid-19. Так много не было с октября

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:
- один человек в возрасте от 50 до 59 лет;
- два человека в возрасте от 60 до 69 лет;
- четыре человека в возрасте от 70 до 79 лет;
- три человека в возрасте от 80 до 89 лет;
- два человека в возрасте от 90 до 99 лет.
Десять умерших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а двое были вакцинированы.
В последний раз суточный показатель заражений был выше 30 октября прошлого года - 2879 случаев.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 686,2 случая.
Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 714 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 1280 - были вакцинированы.
Всего вчера был сделано 11 287 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 17,7%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 283 149 человек.
Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки увеличилось с 557 до 574 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За минувшие сутки госпитализирован 81 пациент с Covid-19, выписаны 50 человек.
В настоящее время в больницах находится 501 пациент со среднетяжелым течением заболевания, состояние 73 человек тяжелое.
В целом на лечении в больницах с коронавирусом с начала пандемии находились 23 778 человек.
На сегодня от Covid-19 привито уже почти 3000 детей в возрасте 5-11 лет, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Массовая вакцинация детей этого возраста началась 16 декабря прошлого года. На текущий день 2997 детей указанной возрастной группы получили как минимум одну вакцину против Covid-19, а у 44 детей курс вакцинации завершен. Срок получения второй вакцины для младших детей превышает тот, что установлен для лиц старше 12 лет. В возрастной группе от 12 до 17 лет по крайней мере первую вакцину получили 72 247 детей и подростков, а завершили курс вакцинации 67 150.
В категории населения в возрасте 60 лет и старше курс вакцинации завершили 396 987 человек, при этом 51 человек из них старше 100 лет.
По данным Центрального статистического управления, на данный момент 69,98% населения Латвии получили по крайней мере первую дозу вакцины или вакцину Johnson & Johnson против Covid-19, а 67,3% населения завершили процесс вакцинации, при этом 22,2% из них привились дополнительно, свидетельствуют расчеты агентства LETA.
Общий охват населения бустерной вакцинацией достиг 14,93% - дополнительно против Covid-19 привились 281 238 человек.
По состоянию на утро среды в Эстонии выявлено 1643 новых случая заражения коронавирусом, госпитализированы 229 пациентов, за сутки скончались три человека с Covid-19.
163 пациентам госпитализация требуется из-за тяжелой формы заболевания, из них 128 человек, то есть 78,5%, не вакцинированы, а у 35 человек (21,5%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 27 новых историй болезни.
Скончались три человека с коронавирусом - 84-летний, 88-летний и 89-летний мужчины.
За сутки в Эстонии проанализировано 8758 результатов тестов.
За истекшие сутки введено 5708 доз вакцины, в том числе 664 первые дозы. По состоянию на утро четверга дополнительную, или бустерную, дозу получили 303 711 человек. Всего в Эстонии курс вакцинации завершили 61,5% населения.
За минувшие сутки в Литве выявлено 3053 новых случая заражения коронавирусом, скончались 13 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
Это самый высокий показатель суточного прироста заболеваемости с 5 ноября. Скачок заболеваемости фиксируется третий день подряд.
9 скончавшихся были не привиты или привиты частично.
В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1063 человека, 88 из них - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 888,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 16,2%. Оба эти показателя по сравнению с предыдущими сутками выросли.
В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели почти 532,8 тыс. человек, умерли примерно 7,5 тыс. человек.