Год приколов? В Сети высказались о списке претендентов на участие в "Евровидении"

"Потому что если останешься на последнем месте, то можно написать, что принял участие по приколу. Давно уже у нас нет смелости, нечего делать", - считает Дина.
Эдгар Балиньш написал: "После прослушивания песен #ltvsupernova вместо обычного приятного волнения наступила печаль. Ничего, для артистов, скорее всего, будут подготовлены грандиозные выступления (чего у нас почти никогда не бывает)".
Мартиньш уверен, что у Аминаты конкурентов почти не будет:
"Условный недостаток - медленная песня, которых много как в отборе, так и в самом конкурсе, но ее способности известны. Из остальных понравились INSPO и COCO’NUTS. Слишком много юмора для одной подборки".
"Послушал #ltvsupernova! Судя по лирике, у латышей наконец-то что-то будет о сексе. В остальном наше "Евровидение" идеально для бабушкиных ушей. На этот раз #выключибабулеTv и зажми ей уши, если она понимает по-английски. #BermudaDivsturis #OtherZeni", - заметил Асниньш.
Пользователь под ником mazaismurdzins рад тому, что в списке есть Амината. Он считает интересным, что в него попали Bermudu divstūris, Ральф Эйландс и Bujāns: "Интересный год".
"Послушал 16 песен для "Евровидения". Мне кажется, жюри осознанно хочет опозорить Латвию. Опять", - полагает Янис.
Лига: "Хочу обнять Маркуса Риву и сказать ему: "Ты самодостаточный, хороший, красивый. Тебе не надо принимать участие в Supernova с одной и той же песней уже который год".
"У Аминаты очень красивая песня. Чем больше слушаю, тем больше нравится. 12 пунктов от меня", - подчеркнул Дайнис.
Напомним, для конкурса Supernova 2022 уже отобраны 16 участников, которые через месяц, 5 февраля, в прямом эфире будут состязаться за возможность представлять Латвию на международном конкурсе "Евровидение".
Кроме того, еще одного полуфиналиста с 10 по 14 января могут выбрать зрители путем интернет-голосования. Попадание всех 16 участников Supernova 2022 определило жюри.
"Евровидение-2022" пройдет в Турине, Италия (полуфиналы - 10 и 12 мая, финал - 14 мая).