Год приколов? В Сети высказались о списке претендентов на участие в "Евровидении"

"Потому что если останешься на последнем месте, то можно написать, что принял участие по приколу. Давно уже у нас нет смелости, нечего делать", - считает Дина.

jo, ja paliek sliktā vietā, var atrunāties, ka piedalījās prokola pēc🤷🏼‍♀️ sen jau mums vairs nav iekšās, neko darīt. — DINA ANCKINA (@dinaanckina) January 4, 2022

Эдгар Балиньш написал: "После прослушивания песен #ltvsupernova вместо обычного приятного волнения наступила печаль. Ничего, для артистов, скорее всего, будут подготовлены грандиозные выступления (чего у нас почти никогда не бывает)".

Pēc #ltvsupernova dziesmu noklausīšanās ierastā patīkamā satraukuma vietā kaut kā baigi skumji sametās. Nekas, gan jau māksliniekiem būs sagatavoti grandiozi priekšnesumi (kā tas pie mums nav gandrīz nekad). — Edgars Bāliņš (@MrBalins) January 5, 2022

Мартиньш уверен, что у Аминаты конкурентов почти не будет:

"Условный недостаток - медленная песня, которых много как в отборе, так и в самом конкурсе, но ее способности известны. Из остальных понравились INSPO и COCO’NUTS. Слишком много юмора для одной подборки".

Izskatās, ka Aminatai #LTVSupernova konkurentu īsti nebūs. Nosacīts trūkums ir lēnā dziesma, kuru ir daudz gan atlasē, gan pašā konkursā, bet viņas spējas ir zināmas. No pārējiem patika INSPO un The COCO’NUTS. Divas joku grupas vienai atlasei ir par daudz. — Mārtiņš Pričins (@dodgers_MP) January 5, 2022

"Послушал #ltvsupernova! Судя по лирике, у латышей наконец-то что-то будет о сексе. В остальном наше "Евровидение" идеально для бабушкиных ушей. На этот раз #выключибабулеTv и зажми ей уши, если она понимает по-английски. #BermudaDivsturis #OtherZeni", - заметил Асниньш.

Noklausījos #ltvsupernova ! Pēc lirikām spriežot, beidzot latviešiem kaut kas par sex būs :)) Citādi visu mūžu tā mūsu Eirovīzija tāda vecmāmiņu ausīm draudzīga. Šoreiz #izsledzOmeiTv un aizspied viņai ausis, ja saprot angliski ;)) #BermuduDivsturis #CitiZeni — Asniņš (@Asninch) January 5, 2022

Пользователь под ником mazaismurdzins рад тому, что в списке есть Амината. Он считает интересным, что в него попали Bermudu divstūris, Ральф Эйландс и Bujāns: "Интересный год".

IR PUBLICĒTI SUPERNOVAS PUSFINĀLISTI UN TUR IR AMINATA 😍😍😍😍😍 ir arī bermudu divstūris, duets bujāns (!?!?!?) un ralfs eilands.. interesants gads 😂😂 #ltvsupernova — L (@mazaismurdzins) January 5, 2022

"Послушал 16 песен для "Евровидения". Мне кажется, жюри осознанно хочет опозорить Латвию. Опять", - полагает Янис.

Noklausījos 16 Latvijas #eirovizija fināla dziesmas. Man šķiet, žūrija apzināti grib apkaunot Latviju. Atkal. — Janis S. (@janis_supe) January 5, 2022

Лига: "Хочу обнять Маркуса Риву и сказать ему: "Ты самодостаточный, хороший, красивый. Тебе не надо принимать участие в Supernova с одной и той же песней уже который год".

Vēlos apskaut Markusu Rivusu un pateikt viņam: Tu esi pietiekošs, Tu esi labs, Tu esi skaists, Tev nav jāpiedalās Supernovā ar vienu un to pašu dziesmu jau nto gadu — līga “ヽ(´▽｀)ノ” (@_liiga) January 4, 2022

"У Аминаты очень красивая песня. Чем больше слушаю, тем больше нравится. 12 пунктов от меня", - подчеркнул Дайнис.

Aminatai ļoti skaista Supernovas dziesma.🤍

Jo vairāk klausos, jo vairāk patīk.

12 punkti no manis.https://t.co/r1OaPQ829M — Dainis Gžibovskis (@DGFelton) January 4, 2022