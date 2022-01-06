Чт, 6.01.2022
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Люк Ферри, друг братьев Богдановых

Год приколов? В Сети высказались о списке претендентов на участие в "Евровидении"

ФОТО: LTV/ Aksels Roberts Zirnis

В среду, 5 января, были названы 16 полуфиналистов, которые будут бороться за возможность представлять Латвию на конкурсе "Евровидение" в Турине, Италия. Пользователи соцсетей выразили удивление по поводу списка участников.

Ранее сообщалось, что в этом году в конкурсе Supernova 2022 принимают участие артисты, которые уже состязались между собой. Например, Маркус Рива, Амината, Микс Дукурс и Ральф Эйландс, который поднимется на сцену вместе с юмористом Каспаром Брейдаком в дуэте Mēs jūs mīlam. Среди участников объединение Bermudu divstūris и комедийный дуэт шоу X Faktors Bujāns (Интарс Бусулис и Рейнис Сейянс).

Правда, многие поклонники "Евровидения" выразили сожаление относительно списка участников:

"При взгляде на некоторые имена создается впечатление, что LTV_Supernova до сих пор вообще не знает, чего на самом деле хочет добиться на "Евровидении". Битва за последние места. #bujāns", - написал Род. 

Кармен: "Что стало поворотным моментом, когда песенный конкурс Supernova poof и стал отправь свой прикол, и посмотрим, пойдет ли он дальше?".

"Потому что если останешься на последнем месте, то можно написать, что принял участие по приколу. Давно уже у нас нет смелости, нечего делать", - считает Дина. 

Эдгар Балиньш написал: "После прослушивания песен #ltvsupernova вместо обычного приятного волнения наступила печаль. Ничего, для артистов, скорее всего, будут подготовлены грандиозные выступления (чего у нас почти никогда не бывает)".

Мартиньш уверен, что у Аминаты конкурентов почти не будет:

"Условный недостаток - медленная песня, которых много как в отборе, так и в самом конкурсе, но ее способности известны. Из остальных понравились INSPO и COCO’NUTS. Слишком много юмора для одной подборки".

"Послушал #ltvsupernova! Судя по лирике, у латышей наконец-то что-то будет о сексе. В остальном наше "Евровидение" идеально для бабушкиных ушей. На этот раз #выключибабулеTv и зажми ей уши, если она понимает по-английски. #BermudaDivsturis #OtherZeni", - заметил Асниньш.

Пользователь под ником mazaismurdzins рад тому, что в списке есть Амината. Он считает интересным, что в него попали Bermudu divstūris, Ральф Эйландс и Bujāns: "Интересный год".

"Послушал 16 песен для "Евровидения". Мне кажется, жюри осознанно хочет опозорить Латвию. Опять", - полагает Янис. 

Лига: "Хочу обнять Маркуса Риву и сказать ему: "Ты самодостаточный, хороший, красивый. Тебе не надо принимать участие в Supernova с одной и той же песней уже который год". 

"У Аминаты очень красивая песня. Чем больше слушаю, тем больше нравится. 12 пунктов от меня", - подчеркнул Дайнис. 

Напомним, для конкурса Supernova 2022 уже отобраны 16 участников, которые через месяц, 5 февраля, в прямом эфире будут состязаться за возможность представлять Латвию на международном конкурсе "Евровидение".

Кроме того, еще одного полуфиналиста с 10 по 14 января могут выбрать зрители путем интернет-голосования. Попадание всех 16 участников Supernova 2022 определило жюри.

"Евровидение-2022" пройдет в Турине, Италия (полуфиналы - 10 и 12 мая, финал - 14 мая).


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