Могут сократить число дней, проводимых на самоизоляции контактными лицами

По ее словам, цель сокращения проводимых на самоизоляции контактными лицами дней - обеспечить, чтобы в случае острой нехватки рабочей силы было кому работать. "Второй [вариант], конечно, удаленная работа, но, как известно, есть очень много сфер, где это просто невозможно", - указала Меньгельсоне.

На вопрос, можно ли снизить число проводимых контактными лицами на самоизоляции дней, например, с десяти до пяти, руководитель LDDK отметила, что в OVG по этому вопросу состоялись дебаты, однако окончательного решения принято не было.

"Это были бы совместные дебаты как с эпидемиологами, так и с Министерством здравоохранения, но сейчас так поступают и другие страны, которые значительно снижают [число дней на самоизоляции для контактных лиц], - указала Меньгельсоне.

На вопрос, может ли упомянутый вопрос быть обсужден на ожидаемом сегодня заседании правительства, она ответила, что такая возможность есть, однако она не видела последнюю редакцию предложения, поэтому комментировать сложно.

В целом LDDK не возражает против продления режима чрезвычайной ситуации и установленных ограничений в стране, однако отмечает, что в таком случае обязательно нужно продлить и оказание поддержки предприятиям.

Напомним, Кабинет министров сегодня на внеочередном заседании рассмотрит продление введенного из-за распространения Covid-19 режима чрезвычайной ситуации до 28 февраля.

В стране в основном останутся в силе действующие ограничения, однако будут усилены требования по ношению масок, изменен срок действия сертификатов о вакцинации, а также расширено тестирование.

Правительство планирует сделать обязательным в общественных местах использование медицинских масок или респираторов. В настоящее время жители могут также использовать многоразовые тканевые маски для лица.

Планируются также изменения относительно срока действия сертификатов о вакцинации против Covid-19 для получения услуг и путешествий, однако изменения не повлияют на выполнение трудовых обязанностей. Ожидается, что сертификаты о вакцинации будут действительны в течение девяти месяцев, а для тех, кто привился вакциной Johnson & Johnsnon, будет установлен более короткий период - пять месяцев.