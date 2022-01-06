Павлютс: может быть принято решение о сокращении срока самоизоляции

Он сообщил, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний дал аналогичные рекомендации по снижению срока самоизоляции.

Павлютс подчеркнул, что при этом не следует забывать о требованиях безопасности, в частности, правильном ношении масок.

Напомним, Группа по оперативному управлению (OVG) оценивает возможность сокращения числа дней, которые контактные лица инфицированных Covid-19 должны будут проводить на самоизоляции, заявила в интервью Латвийскому радио генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Лига Меньгельсоне.

По ее словам, цель сокращения проводимых на самоизоляции контактными лицами дней - обеспечить, чтобы в случае острой нехватки рабочей силы было кому работать. "Второй [вариант], конечно, удаленная работа, но, как известно, есть очень много сфер, где это просто невозможно", - указала Меньгельсоне.

На вопрос, можно ли снизить число проводимых контактными лицами на самоизоляции дней, например, с десяти до пяти, руководитель LDDK отметила, что в OVG по этому вопросу состоялись дебаты, однако окончательного решения принято не было.