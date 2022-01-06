ВИДЕО ⟩ Юлия Ефимова прыгнула с высоты 207 метров
Российская пловчиха Юлия Ефимова в своём Instagram опубликовала видео прыжка с высоты 207 метров.
Российская пловчиха Юлия Ефимова в своём Instagram опубликовала видео прыжка с высоты 207 метров.
Пока другие звёзды спорта и шоу-бизнеса релаксируют на пляже, Ефимова наслаждается активным отдыхом в Сочи. 29-летняя спортсменка решила прыгнуть со знаменитого экстремального аттракциона в Скайпарке в Сочи. В своём Instagram пловчиха показала момент прыжка и свободное падение на фоне урбанистического пейзажа.
"Эмоции до сих пор зашкаливают! Перебороть свой страх и прыгнуть с высоты 207 метров. Врываемся в 2022-й, теперь ничего не страшно! Только вперёд! Ну и ещё одна мечта", - подписала видео Ефимова.
Юлия Ефимова является трёхкратным призёром Олимпийских игр 2012 и 2016 годов на дистанциях 100 и 200 метров брассом, шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.