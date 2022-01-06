Протесты и чрезвычайное положение в Казахстане . Президент Токаев обещает действовать "максимально жестко"

Телеграм-канал Orda.kz также сообщает о демонстрациях в Жанаозене, Семипалатинске и Актау.

Перепроверить сообщения о протестах в разных городах Казахстана сейчас довольно трудно, особенно после сегодняшнего отключения интернета в стране, но мы все же попытались составить карту-схему протестов и столкновений.

ФОТО: BBC

Что сказал Токаев?

Токаев в среду выступил с телеобращением, где назвал протестующих заговорщиками: "Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово".

"Именно заговорщиков. Поэтому как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жёстко, - цитирует его слова портал Orda.kz. - Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит. Чтобы ни было, я буду находиться в столице".

Во всей стране блокируют интернет

Оператор Казахтелеком отключил интернет во всей стране, сообщает сервис мониторинга блокировок GlobalCheck. По информации сервиса, интернет не работает как у мобильных, так и у проводных операторов.

ФОТО: Reuters

О блокировках в отдельных городах начали сообщать еще во вторник. Представители операторов Beeline и Kcell тогда сказали, что не виноваты в перебоях со связью.

"Сейчас компетентными органами Республики Казахстан ведутся мероприятия по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи в интересах обеспечения общественной безопасности", - прокомментировал отключение представитель Kcell.

Британская компания NetBlocks, следящая за состоянием интернета по всему миру, подтверждает: в Казахстане интернет заблокирован, трафик рухнул.

Авиакомпании отменяют рейсы в аэропорт Алматы

Белорусская авиакомпания "Белавиа" и "Азербайджанские авиалинии" объявили об отмене вечерних рейсов из Минска и Баку в Алматы. Также рейсы в город приостановила кувейтская авиакомпания Jazeera Airways.

Кувейтская и азербайджанская авиакомпании связали отмену рейсов с "событиями в Алматы". Казахстанские СМИ ранее сообщали, что аэропорт города захвачен силами около 40 протестующих.

Ранее вечерний рейс в город отменил российский "Аэрофлот".

Как сообщает Интерфакс, вылет из Москвы еще одного рейса, который выполняет казахстанский национальный перевозчик Air Astana из "Домодедово" в 22:15 по московскому времени, пока стоит в расписании.

Кто будет принимать рейсы - непонятно. По сообщению Orda.kz, сотрудники аэропорта Алматы покинули его. Как сообщали ранее находящиеся на месте событий корреспонденты российских СМИ, "несколько десятков" демонстрантов направлялись к аэропорту. Пассажиров из здания эвакуировали.

Чрезвычайное положение

Во вторник президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в крупнейшем городе страны Алматы и Мангистауской области, где продолжаются акции протеста против повышения цен на топливо. В среду чрезвычайное положение было введено в Алматинской области, а также в столице страны Нур-Султане. На время ЧП ограничивается въезд в Алматинскую область, а также выезд из нее. Запрещены мирные собрания, забастовки, массовые мероприятия.