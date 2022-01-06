Чт, 6.01.2022
В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан из указа Касым-Жомарта Токаева
из указа Касым-Жомарта Токаева
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Протесты и чрезвычайное положение в Казахстане . Президент Токаев обещает действовать "максимально жестко"

Протестующие идут маршем по Алматы ФОТО: AFP

Казахстан охватили массовые протесты из-за повышения цен на сжиженный газ. В стране введено чрезвычайное положение, правительство отправлено в отставку. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих заговорщиками, у которых есть продуманный план действий и которые "мотивированы финансово", и пообещал максимально жестко действовать против участников протестных акций, которые вступают в столкновения с полицией.

Казахстан охватили массовые протесты из-за повышения цен на сжиженный газ. В стране введено чрезвычайное положение, правительство отправлено в отставку. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих заговорщиками, которые "мотивированы финансово". Он пообещал максимально жестко действовать против участников протестных акций, которые вступают в столкновения с полицией.

В телеобращении к населению Токаев также объявил, что отныне он, а не "отец нации" Нурсултан Назарбаев, возглавляет Совет безопасности Казахстана. Должность секретаря Совбеза - одна из нескольких высших должностей, оставшихся у правившего Казахстаном 30 лет Назарбаева после ухода с поста президента в 2019 году. Также он занимает должность главы партии своей партии "Нур Отан" и носит почетный титул "Елбасы", или "отца нации".

Во всей стране отключен интернет, в некоторых городах - и стационарная телефонная связь, по меньшей мере восемь телеканалов исчезли из эфира.

В Алматы не работает аэропорт, некоторые компании отменили рейсы в город.

Протестующие подожгли здание администрации в Алматы, в городе продолжаются столкновения между демонстрантами и полицией. По словам коменданта Алматы, пострадали более 500 человек. Канат Тацмерденов также сообщил, что за ночь в городе были сожжены 120 автомобилей, в том числе машины полиции и скорой помощи, разгромлены 120 магазинов и киосков и 180 ресторанов и кафе.

Утром в среду казахстанский президент Токаев отправил правительство в отставку, возложив на него вину за "допущение протестной ситуации" и дал поручение ввести госрегулирование цен в стране на социально значимые товары, а также на бензин и дизель. Кроме того, он предложил мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней.

Протесты и столкновения в Алматы

Судя по кадрам из Алматы, полиция применяет оружие ФОТО: Reuters

Более тысячи человек в среду утром прорвались к зданию администрации Алматы и вошли в него. В социальных сетях распространяются кадры, на которых видно, как демонстранты поднимаются на ступеньки здания и входят в него. В некоторых случаях протестующие берут под контроль специальную технику.

В районе здания была слышна стрельба. Как передает корреспондент Интерфакса, демонстранты вошли в здание "через двери, разбитые окна, судя по звукам, ломают оборудование". "Сдерживающие штурм демонстрантов полицейские пытаются убежать, протестующие их избивают", - сообщает агентство.

Телеграм-канал KAZAKHSTAN PROTESTS публикует фото горящей администрации в Алматы. Горит вся центральная часть большого здания.

Казахстанские СМИ сообщают, что демонстранты также пытались прорваться на территорию резиденции президента в Алматы. По данным издания "Власть", около комплекса "вокруг все в дыму, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы". Интерфакс передает, что в резиденции начался пожар.

Жители Алматы выкладывают в сеть видео столкновений силовиков с протестующими. Подлинность кадров не подтверждена.

Выступления также не прекращаются в других регионах Казахстана. Как передает Казахстанская служба Радио Свобода (в России все его подразделения признаны СМИ, выполняющим функции "иностранного агента"), на центральной площади города Актау, административного центра Мангистауской области, остаются сотни людей.

Интерфакс сообщает со ссылкой на данные портала Orda.kz, что в Актобе на западе Казахстана около областной администрации стояли около тысячи протестующих, которые жгут костры, чтобы согреться. Согласно сведениям Радио Свобода, демонстранты попытались прорваться в административное здание, полиция применила слезоточивый газ.

В крупном городе Талдыкорган на юго-западе Казахстана протестующие повалили памятник Нурсултану Назарбаеву, установленный там пять лет назад.

Телеграм-канал Orda.kz также сообщает о демонстрациях в Жанаозене, Семипалатинске и Актау.

Перепроверить сообщения о протестах в разных городах Казахстана сейчас довольно трудно, особенно после сегодняшнего отключения интернета в стране, но мы все же попытались составить карту-схему протестов и столкновений.

ФОТО: BBC

Что сказал Токаев?

Токаев в среду выступил с телеобращением, где назвал протестующих заговорщиками: "Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово".

"Именно заговорщиков. Поэтому как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жёстко, - цитирует его слова портал Orda.kz. - Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит. Чтобы ни было, я буду находиться в столице".

Во всей стране блокируют интернет

Оператор Казахтелеком отключил интернет во всей стране, сообщает сервис мониторинга блокировок GlobalCheck. По информации сервиса, интернет не работает как у мобильных, так и у проводных операторов.

ФОТО: Reuters

О блокировках в отдельных городах начали сообщать еще во вторник. Представители операторов Beeline и Kcell тогда сказали, что не виноваты в перебоях со связью.

"Сейчас компетентными органами Республики Казахстан ведутся мероприятия по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи в интересах обеспечения общественной безопасности", - прокомментировал отключение представитель Kcell.

Британская компания NetBlocks, следящая за состоянием интернета по всему миру, подтверждает: в Казахстане интернет заблокирован, трафик рухнул.

Авиакомпании отменяют рейсы в аэропорт Алматы

Белорусская авиакомпания "Белавиа" и "Азербайджанские авиалинии" объявили об отмене вечерних рейсов из Минска и Баку в Алматы. Также рейсы в город приостановила кувейтская авиакомпания Jazeera Airways.

Кувейтская и азербайджанская авиакомпании связали отмену рейсов с "событиями в Алматы". Казахстанские СМИ ранее сообщали, что аэропорт города захвачен силами около 40 протестующих.

Ранее вечерний рейс в город отменил российский "Аэрофлот".

Как сообщает Интерфакс, вылет из Москвы еще одного рейса, который выполняет казахстанский национальный перевозчик Air Astana из "Домодедово" в 22:15 по московскому времени, пока стоит в расписании.

Кто будет принимать рейсы - непонятно. По сообщению Orda.kz, сотрудники аэропорта Алматы покинули его. Как сообщали ранее находящиеся на месте событий корреспонденты российских СМИ, "несколько десятков" демонстрантов направлялись к аэропорту. Пассажиров из здания эвакуировали.

Чрезвычайное положение

Во вторник президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в крупнейшем городе страны Алматы и Мангистауской области, где продолжаются акции протеста против повышения цен на топливо. В среду чрезвычайное положение было введено в Алматинской области, а также в столице страны Нур-Султане. На время ЧП ограничивается въезд в Алматинскую область, а также выезд из нее. Запрещены мирные собрания, забастовки, массовые мероприятия.

Режим в стране ЧП введен до 19 января. Указ президента, объявленный во вторник, также предполагает введение комендантского часа с 11 вечера до 7 утра и запрета на массовые мероприятия. Ранее Токаев записал видеообращение, в котором призвал протестующих проявить благоразумие и не совершать противоправных действий.

В этом обращении, которое опубликовал в "Фейсбуке" его пресс-секретарь Берик Уали, Токаев настаивал на том, что власть из-за протестов не падет, и что Казахстану нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог. Президент также попросил соотечественников не поддаваться на провокации и напомнил, что нападения на государственные учреждения и военные объекты противозаконны.

Начавшиеся в воскресенье в Мангистауской области Казахстана протесты из-за повышения цен на сжиженный газ ко вторнику охватили практически все крупные города страны. Во многих случаях стихийные демонстрации переросли в столкновения с полицейскими.

Полиция в Алматы во вторник применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона сотен участников протестов, которые пытались штурмовать здание мэрии.

Журналисты агентства Франс пресс, работающие в Алматы, передают, что нескольких участников протестов и полицейских доставили в больницы с незначительными травмами. Полиция сообщает, что в результате протестов задержано более 200 человек.

По данным казахстанского портала zakon.kz, к вечеру полицейские оттеснили почти всех митингующих с площади Республики, при этом в ходе беспорядков загорелось несколько полицейских машин.

Очевидцы и корреспонденты сообщали, что звуки взрывов в Алматы продолжали слышаться и ночью.

Правительственная комиссия пообещала митингующим снизить цену на газ и дала гарантии не привлекать их к ответственности. Несмотря на это, многие демонстранты отказались расходиться.

ФОТО: Reuters

В Актау митингующие потребовали встречи с президентом страны, в других городах звучали требования об отставке правительства и повышении уровня жизни народа, сообщает Интерфакс.

Ранее власти области с 1 января повысили цену на сжиженный газ с 60 тенге (около 10 рублей) до 120 тенге за литр, что вызвало недовольство людей.

Протесты начались в городе Жанаозен, где в 2011 году полиция открыла огонь по протестующим.


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