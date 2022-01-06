Видео ⟩ Сколько людей в Латвии знают о всемирно известном жесте о помощи

Жест нужно показывать одной рукой - человек разворачивает ладонь наружу, как будто "давая пять", в сторону камеры или другого человека, после чего прижимает большой палец к ладони, а оставшимися пальцами закрывает его, сжимая руку в кулак.

Жест стал международным сигналом ​​просьбы о помощи. Он был создан Всемирной сетью поддержки женщин в сотрудничестве с Канадским фондом поддержки женщин в начале пандемии Covid-19, чтобы люди, страдающие от домашнего насилия, могли указать на него, не говоря громко о том, что им нужна помощь.

Передача 4. studija исследовала, стал ли этот жест известным в латвийском обществе. Лишь некоторые из опрошенных узнали его. Государственная полиция также отмечает, что в своей практике не наблюдала подобных призывов о помощи.

Видео: Сюжет передачи 4. studija (на латышском языке)