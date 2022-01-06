Видео ⟩ Сколько людей в Латвии знают о всемирно известном жесте о помощи

Жест нужно показывать одной рукой - человек разворачивает ладонь наружу, как будто "давая пять", в сторону камеры или другого человека, после чего прижимает большой палец к ладони, а оставшимися пальцами закрывает его, сжимая руку в кулак.
Жест стал международным сигналом просьбы о помощи. Он был создан Всемирной сетью поддержки женщин в сотрудничестве с Канадским фондом поддержки женщин в начале пандемии Covid-19, чтобы люди, страдающие от домашнего насилия, могли указать на него, не говоря громко о том, что им нужна помощь.
Передача 4. studija исследовала, стал ли этот жест известным в латвийском обществе. Лишь некоторые из опрошенных узнали его. Государственная полиция также отмечает, что в своей практике не наблюдала подобных призывов о помощи.
Видео: Сюжет передачи 4. studija (на латышском языке)
Куда обратиться за помощью, если вы страдаете от насилия?
Центр Marta
Улица Матиса, 49-3, Рига
Тел. 67378539
Э-почта: centrs@marta.lv
Лиепайский филиал центра Marta
Проспект Курмаяс, 11, Лиепая
Тел. 29195442
Э-почта: centrs@martaliepaja.lv
Семейный кризисный центр Mīlgrāvis
Улица Эзера, 21, Рига
Тел.: 67012515, 67398383
Э-почта: gimenes@krize.lv
Кризисно-консультационный центр Skalbes
Улица Кунгу, 34, Рига
Тел.: 24551700, 27722292
Э-почта: skalbes@skalbes.lv
Телефон доверия для жертв преступлений: 116006
Кризисный центр для семей с детьми Paspārne
Улица Талсу, 39, Вентспилс
Тел.: 63661515, 22012434
Э-почта: pasparne_kc@inbox.lv
Фонд Centrs Valdardze
Улица Райня, 9f, Валмиера
Тел. 64220686
Э-почта: valdardze@inbox.lv