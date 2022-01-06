Чт, 6.01.2022
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Видео ⟩ Сколько людей в Латвии знают о всемирно известном жесте о помощи

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Жертвам насилия очень нужна поддержка, но не всегда легко или даже вообще возможно попросить о ней, особенно когда она нужна больше всего. Чтобы незаметно попросить о помощи, был создан и получил мировую известность простой жест, сообщает передача 4. studija на LTV.

Жест нужно показывать одной рукой - человек разворачивает ладонь наружу, как будто "давая пять", в сторону камеры или другого человека, после чего прижимает большой палец к ладони, а оставшимися пальцами закрывает его, сжимая руку в кулак.

Жест стал международным сигналом ​​просьбы о помощи. Он был создан Всемирной сетью поддержки женщин в сотрудничестве с Канадским фондом поддержки женщин в начале пандемии Covid-19, чтобы люди, страдающие от домашнего насилия, могли указать на него, не говоря громко о том, что им нужна помощь.

Передача 4. studija исследовала, стал ли этот жест известным в латвийском обществе. Лишь некоторые из опрошенных узнали его. Государственная полиция также отмечает, что в своей практике не наблюдала подобных призывов о помощи.

Видео: Сюжет передачи 4. studija (на латышском языке)

Куда обратиться за помощью, если вы страдаете от насилия?

Центр Marta

Улица Матиса, 49-3, Рига

Тел. 67378539

Э-почта: centrs@marta.lv

Лиепайский филиал центра Marta

Проспект Курмаяс, 11, Лиепая

Тел. 29195442

Э-почта: centrs@martaliepaja.lv

Семейный кризисный центр Mīlgrāvis

Улица Эзера, 21, Рига

Тел.: 67012515, 67398383

Э-почта: gimenes@krize.lv

Кризисно-консультационный центр Skalbes

Улица Кунгу, 34, Рига

Тел.: 24551700, 27722292

Э-почта: skalbes@skalbes.lv

Телефон доверия для жертв преступлений: 116006

Кризисный центр для семей с детьми Paspārne

Улица Талсу, 39, Вентспилс

Тел.: 63661515, 22012434

Э-почта: pasparne_kc@inbox.lv

Фонд Centrs Valdardze

Улица Райня, 9f, Валмиера

Тел. 64220686

Э-почта: valdardze@inbox.lv


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