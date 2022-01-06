Концерт LP переносится на сентябрь

К сожалению, из-за растущей распространенности Covid-19 в феврале концерты такого масштаба еще не будут разрешены к проведению, в то время как прогнозы ведущих эпидемиологов мира дают надежду, что к осени наконец пандемия должна закончиться.

Следует отметить, что на осень переносится весь запланированный европейский тур LP, где Рига - лишь одна из многих концертных остановок.

Тем, кто уже приобрел билеты, ничего дополнительно делать не нужно - они остаются действительными. В свою очередь, во всей сети Biļešu Serviss (www.bilesuserviss.lv) продажа продолжается.

LP очаровала слушателей по всему миру, и, без сомнения, ее произведения также очень популярны у нас. Свидетельство тому - ее многочисленные предыдущие концерты как в Arena Rīga, так и на сцене руин Сигулдского замка.

Галерея: Концерт LP в Arēna Rīga

LP получила известность в Европе благодаря платиновому хиту Lost On You, который в 2016 году буквально взорвал музыкальные чарты по всей Европе, особенно в нашем регионе и Греции. Но LP - это совсем не один хит, поскольку почти каждая ее песня в стриминг-сервисе Spotify собирает миллионы прослушиваний.

Самые популярные из них - Muddy Waters, Strange, When We High, Other People, Tightrope, Tokyo Sunrise, Night Like This и другие.

3 декабря 2021 года LP выпустила свой уже шестой студийный альбом под названием Churches, синглы которого Goodbye, The One That You Love, How Low Can You Go и One Last Time привлекли большое внимание.