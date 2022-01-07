Элиша Катберт - та самая "Соседка", которая сводила с ума подростков

Фильм "Соседка" (The Girl Next Door) принёс известность и исполнителю главной мужской роли Эмилю Хиршу ("Альфа-Дог", "В диких условиях", "Однажды в... Голливуде"), но в памяти мужчин в первую очередь, конечно же, осталась Элиша Катберт.

Казалось бы, обычная молодёжная комедия с довольно банальным сюжетом про секс и подростков. Но это лишь на первый взгляд. На самом деле в фильме Люка Гринфилда затрагиваются темы побед над внутренними страхами, дружбы и первой любви.

Не последнюю роль в успехе "Соседки" сыграла Элиша Катберт, которая прекрасно перевоплотилась в "опытную девочку", хоть это и была её первая главная роль в большом кино. Гринфилду удалось добиться того, что каким-то образом зритель мужского пола влюбляется в неё до безумия.

Давайте освежим вашу память. Здесь, тот самый взгляд Элишы и те самые сцены в исполнении великолепной блондинки, сыгравшей бывшую порнозвезду:

К сожалению, "Соседка" так и осталась одной из самых известных ролей Элишы Катберт. Потом были ещё "Дрянная девчонка" и сериал "24 часа", но такого успеха как после фильма Гринфилда канадской актрисе повторить не удалось.

Гораздо интереснее сложилась жизнь актрисы, которая, как оказалось, является страстной хоккейной болельщицей и обладательницей сезонного билета на матчи команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз".

С 2013 года Элиша замужем за известным канадским хоккеистом Дионом Фанёфом, с которым она встречалась пять лет до их свадьбы. Официальный сайт НХЛ поставил Фанёфа на второе место в списке самых жёстких игроков всех времён. В конце 2017 года у супругов родилась дочь, которую назвали Зафайр.

Интересно, что их отношения стали предметом крупного скандала. Дело в том, что предыдущим избранником Элишы также был хоккеист "Лос-Анджелес Кингз" Шон Эйвери.

"Я очень рад вернуться в Калгари, я люблю Канаду. А ещё я хочу заметить, в НХЛ стало обычным делом, что хоккеисты влюбляются в девушек, которых я уже имел", - сказал Эйвери перед матчем своего "Далласа" с "Калгари".

Слова Эйвери вызвали большой резонанс и комиссар лиги Гэри Бэттман дисквалифицировал игрока на 6 матчей "в связи с неприемлемыми публичными комментариями, не связанными с хоккеем". Генеральный менеджер "Далласа", за который тогда выступал Эйвери, не стал поддерживать хоккеиста, и решил выгнать его из команды.

Возвращаясь к Элише и её нынешнему супругу, то они часто появляются на благотворительных вечерах, а Фанёф ещё и является официальным представителем детской больницы Альберты в Калгари и передаёт семьям больных билеты на домашние матчи "Флэймз".

В 2008 году руководство "Флэймз" даже присудило хоккеисту приз игроку клуба, который лучше всех сочетает в себе игровые качества и общественную деятельность.