Инфектолог: амбулаторная система может оказаться перегруженной
Из-за высокой распространенности омикрон-варианта вызывающего Covid-19 вируса в ближайшем будущем может оказаться перегруженной амбулаторная система здравоохранения, так как у многих пациентов проявляются лишь легкие симптомы и им необходимо будет получить консультации и больничные листы у своих семейных врачей, заявила в интервью Латвийскому телевидению заведующая кафедрой инфекционных болезней Рижского университета имени П. Страдиня профессор Людмила Виксна.