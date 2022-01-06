Инфектолог: амбулаторная система может оказаться перегруженной

Она отметила, что в больницах омикрон-вариант Covid-19 в основном диагностируется у пациентов, госпитализированных с другими заболеваниями или травмами, и что у этих людей часто нет никаких симптомов коронавируса.

"Если будет много инфицированных людей, а это, вероятно, так и случится, думаю, что амбулаторная система окажется перегруженной, потому что пациенты с заболеванием в легкой и средней форме тяжести не смогут выходить на работу в течение какого-то времени, им потребуется оформить больничный лист и, может быть, получить консультацию врачей, что может оказать нагрузку на систему здравоохранения в целом. По-моему, это очень серьезная ситуация, к которой нужно готовиться", - сказала Виксна.