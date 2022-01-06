Чт, 6.01.2022
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Видео ⟩ Не дорога, а настоящий каток под Малпилсом

ФОТО: Instagram

Когда температура воздуха держится в районе нуля градусов, могут идти дождь и снег одновременно, кроме того, нужно считаться с тем, что дороги могут быть скользкими. Особенно те, которые покрывает плотный слой утрамбованного снега.

Насколько быстро можно по таким дорогам перемещаться, прекрасно иллюстрирует пост Иевы в Instagram. Она пишет: "Вот, как должна выглядеть ситуация, чтобы кто-нибудь в Малпилсской волости проехал и посыпал дороги. Напомню, что через пару метров дальше в канаве женщина с детьми и полицейский автомобиль, который также не смог остановиться. Почему мы живем в волости со столь примитивным мышлением? Например, меня не интересует отговорка "мы не можем быть везде". Нет! Вам НУЖНО быть везде. Хорошо, что сейчас все закончилось смехом, а также разбитыми машинами и основательной дозой стресса для водителей!"

На опубликованном в посте видео видно, что дорогу использовать было невозможно, так как у людей вызывало сложность даже банальное перемещение в вертикальном положении. Поэтому и не удивительно, что машины не могли ни затормозить, ни удержаться на дороге, вместо этого они просто боком съезжали в канаву.


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