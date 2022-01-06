Названы страны, из которых омикрон в Латвию завозят чаще всего

Из них примерно половина случаев являются вторичными, а источник второй половины не выяснен, кроме того, имеются семь случаев, по которым данные отсутствуют. Согласно опубликованной Минздравом информации, большинство местных случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса было зарегистрировано в период новогодних и рождественских праздников.

При этом 46% от общего числа случаев завезены из-за границы, 69% из которых зафиксированы при проверках прилетающих в Рижском аэропорту. Эпидемиологические расследования все еще продолжаются примерно по 24,5% случаев.

На 2 января в Латвии зарегистрировано 644 случая омикрон-штамма вызывающего Covid-19 вируса. В свою очередь, к 5 января количество случаев заражения омикроном достигло 1419.