Названы страны, из которых омикрон в Латвию завозят чаще всего

Из них примерно половина случаев являются вторичными, а источник второй половины не выяснен, кроме того, имеются семь случаев, по которым данные отсутствуют. Согласно опубликованной Минздравом информации, большинство местных случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса было зарегистрировано в период новогодних и рождественских праздников.
При этом 46% от общего числа случаев завезены из-за границы, 69% из которых зафиксированы при проверках прилетающих в Рижском аэропорту. Эпидемиологические расследования все еще продолжаются примерно по 24,5% случаев.
На 2 января в Латвии зарегистрировано 644 случая омикрон-штамма вызывающего Covid-19 вируса. В свою очередь, к 5 января количество случаев заражения омикроном достигло 1419.
Больше всего, или 56 случаев были завезены из Великобритании, из Италии - 19, США - 18, Испании - 18, Дании - 16, Франции - 15, Объединенных Арабских Эмиратов - 14, Швеции - 14, Канады - 13 и Финляндии - пять.