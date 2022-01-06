ВИДЕО ⟩ Литовский гонщик несколько раз перевернулся в воздухе на "Дакаре"
Внедорожник литовского автогонщика Бенедиктаса Ванагаса Toyota Hilux попал в аварию на четвёртом этапе ралли "Дакар", которое проходит в Саудовской Аравии.
Внедорожник литовского автогонщика Бенедиктаса Ванагаса Toyota Hilux попал в аварию на четвёртом этапе ралли "Дакар", которое проходит в Саудовской Аравии.
Четвёртый этап прошёл в среду между Кайсумахом и Эр-Риядом, протяжённость спецучастка составила 465 км. Машина литовца подлетела на трамплине, её подбросило вверх во время движения, и она совершила несколько кульбитов в воздухе.
Автомобиль приземлился на колёса, Ванагас и его штурман Фелипе Палмейро не пострадали, однако продолжить прохождение спецучастка экипаж не смог.
"Хорошо, что у нас со штурманом всё в порядке, но жаль, что я не смогу больше поехать на этом "Дакаре". Так бывает. Машину, конечно, можно починить, но сразу поехать не получилось бы. Тратить два дня на ремонт и брать "джокер", чтобы вернуться в гонку, я не буду. У нас были другие планы, а просто покататься я могу и в других местах", - приводит слова Ванагаса телеграм-канал Cross-Country Rally.
44-летний Бенедиктас Ванагас после трёх дней ралли-марафона занимал 15-ю позицию в категории внедорожников. Все три первых этапа литовец завершил в топ-20.