ВИДЕО ⟩ Литовский гонщик несколько раз перевернулся в воздухе на "Дакаре"

Четвёртый этап прошёл в среду между Кайсумахом и Эр-Риядом, протяжённость спецучастка составила 465 км. Машина литовца подлетела на трамплине, её подбросило вверх во время движения, и она совершила несколько кульбитов в воздухе.

"Хорошо, что у нас со штурманом всё в порядке, но жаль, что я не смогу больше поехать на этом "Дакаре". Так бывает. Машину, конечно, можно починить, но сразу поехать не получилось бы. Тратить два дня на ремонт и брать "джокер", чтобы вернуться в гонку, я не буду. У нас были другие планы, а просто покататься я могу и в других местах", - приводит слова Ванагаса телеграм-канал Cross-Country Rally.