Чт, 6.01.2022
Во-первых, если вычислять чисто математически, в Латвии привитых сейчас больше, чем непривитых почему Covid-19 чаще болеют вакцинированные
почему Covid-19 чаще болеют вакцинированные
2

Левитс в канун православного Рождества пожелал верующим согласия и доброты

Эгил Левитс ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Президент Эгил Левитс пожелал православным и староверам Латвии в канун Рождества согласия с близкими людьми.

Президент разместил поздравление в Twitter, пожелав Латвийской православной церкви (ЛПЦ) и верующим светлого праздника Рождества Христова с обретением согласия внутри себя и со своими близкими, благодарности и доброты.

"Пусть новый церковный год сопровождается добрыми помыслами и сердечной мудростью! Желаю умиротворенного Рождества и благодатного 2022 года!" - написал Левитс.

2

Православное Рождество отмечается 7 января. В Латвии его празднуют почти 400 000 верующих.

Как сообщили в ЛПЦ, в праздник Рождества Христова утром 7 января в Христорождественском соборе Риги пройдут две божественные литургии - раннюю литургию в 6:30 и праздничную божественную литургию в 9:00 отслужит митрополит Рижский и всея Латвии Александр.


НАВЕРХ
Back