Левитс в канун православного Рождества пожелал верующим согласия и доброты

Президент разместил поздравление в Twitter, пожелав Латвийской православной церкви (ЛПЦ) и верующим светлого праздника Рождества Христова с обретением согласия внутри себя и со своими близкими, благодарности и доброты.

"Пусть новый церковный год сопровождается добрыми помыслами и сердечной мудростью! Желаю умиротворенного Рождества и благодатного 2022 года!" - написал Левитс.

Православное Рождество отмечается 7 января. В Латвии его празднуют почти 400 000 верующих.