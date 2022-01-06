В Смилтене фура насмерть сбила пешехода

Как сообщает агентство LETA, в 11:05 в Смилтене, на улице Атмодас, мужчина, управляя фурой Scania, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил пешехода, который скончался от полученных травм на месте происшествия. Начат уголовный процесс.

Очевидцев, которые могут предоставить ценную для следствия информацию об упомянутом случае, Госполиция просит звонить по номерам телефонов 110 или 64 773 004.

Всего за прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 130 ДТП, в десяти из них пострадали всего 12 человек, один погиб.