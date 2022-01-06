В Эстонии период самоизоляции и карантина сократят с 10 до 7 дней

Как передала BNS пресс-служба правительства, близкоконтактному лицу настоятельно рекомендуется в течение 7-10 дней внимательно следить за состоянием своего здоровья и предпринимать все меры для того, чтобы снизить опасность распространения вируса.
Вакцинированным лицам и людям, перенесшим заболевание Covid-19 в течение последних шести месяцев по-прежнему требования изоляции не предъявляются, однако рекомендуется после близкого контакта с зараженным пристально следить за состоянием своего здоровья.
"Как показывают данные департамента здоровья, сократился как скрытый период заражения вирусом, так и период, в течение которого зараженный человек представляет опасность для других.
Благодаря этому обстоятельству мы можем сократить период изоляции для близкоконтактных и для людей, прибывших в Эстонию из зарубежной поездки", - пояснила премьер-министр Кая Каллас в четверг на пресс-конференции правительства.