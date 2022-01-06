Чт, 6.01.2022
Мы не знаем, что произойдет, когда омикрон достигнет страны, в которой много невакцинированных пожилых людей. Улдис Митенбергс, глава латвийского представительства ВОЗ
Улдис Митенбергс, глава латвийского представительства ВОЗ

В Эстонии период самоизоляции и карантина сократят с 10 до 7 дней

Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash

Со следующего понедельника период карантина для близкоконтактного с зараженным лица, период самоизоляции по прибытии в Эстонию из зарубежной поездки и период упрощенного карантина для детей и подростков сократится с 10 дней до семи — такое решение приняло в четверг правительство.

Как передала BNS пресс-служба правительства, близкоконтактному лицу настоятельно рекомендуется в течение 7-10 дней внимательно следить за состоянием своего здоровья и предпринимать все меры для того, чтобы снизить опасность распространения вируса.

Вакцинированным лицам и людям, перенесшим заболевание Covid-19 в течение последних шести месяцев по-прежнему требования изоляции не предъявляются, однако рекомендуется после близкого контакта с зараженным пристально следить за состоянием своего здоровья.

"Как показывают данные департамента здоровья, сократился как скрытый период заражения вирусом, так и период, в течение которого зараженный человек представляет опасность для других.

Благодаря этому обстоятельству мы можем сократить период изоляции для близкоконтактных и для людей, прибывших в Эстонию из зарубежной поездки", - пояснила премьер-министр Кая Каллас в четверг на пресс-конференции правительства.


НАВЕРХ
Back