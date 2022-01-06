В Эстонии период самоизоляции и карантина сократят с 10 до 7 дней

Со следующего понедельника период карантина для близкоконтактного с зараженным лица, период самоизоляции по прибытии в Эстонию из зарубежной поездки и период упрощенного карантина для детей и подростков сократится с 10 дней до семи — такое решение приняло в четверг правительство.