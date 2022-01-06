Бюджетная программа на непредвиденные случаи будет увеличена на 300 млн евро

Ранее в законе "О государственном бюджете на 2022 год" в программе "Средства на непредвиденные случаи" было предусмотрено 82,57 млн евро.

С учетом того, что при разработке госбюджета на 2022 год не было ясно, сколько в текущем году потребуется дополнительного финансирования на предотвращение последствий пандемии Covid-19, в закон была включена 53-я статья о праве министра финансов увеличивать объем средств в этой программе.

В связи с режимом чрезвычайной ситуации и мерами эпидемиологической безопасности, которые необходимы для ограничения распространения Covid-19, Кабинет министров уже принял решения по ряду мер поддержки, для выполнения которых в 2022 году потребуется дополнительное финансирование - например, 25 млн евро для поддержки работодателей и работающих и обеспечения оборотных средств пострадавших из-за кризиса предприятий, а также 30,1 млн евро на выплату пособий в размере 20 евро в месяц вакцинированным пожилым людям в период с 1 января по 31 марта.