Бюджетная программа на непредвиденные случаи будет увеличена на 300 млн евро
Средства государственного бюджета на непредвиденные случаи в этом году будут увеличены на 300 млн евро, постановило в четверг правительство.
Средства государственного бюджета на непредвиденные случаи в этом году будут увеличены на 300 млн евро, постановило в четверг правительство.
Ранее в законе "О государственном бюджете на 2022 год" в программе "Средства на непредвиденные случаи" было предусмотрено 82,57 млн евро.
С учетом того, что при разработке госбюджета на 2022 год не было ясно, сколько в текущем году потребуется дополнительного финансирования на предотвращение последствий пандемии Covid-19, в закон была включена 53-я статья о праве министра финансов увеличивать объем средств в этой программе.
В связи с режимом чрезвычайной ситуации и мерами эпидемиологической безопасности, которые необходимы для ограничения распространения Covid-19, Кабинет министров уже принял решения по ряду мер поддержки, для выполнения которых в 2022 году потребуется дополнительное финансирование - например, 25 млн евро для поддержки работодателей и работающих и обеспечения оборотных средств пострадавших из-за кризиса предприятий, а также 30,1 млн евро на выплату пособий в размере 20 евро в месяц вакцинированным пожилым людям в период с 1 января по 31 марта.
Кроме того, ожидаются дополнительные запросы от отраслевых министерств в связи с утвержденными мерами поддержки и компенсацией убытков из-за ограничений. В связи с этим объем средств на непредвиденные случаи увеличен на 300 млн евро, которые будут выделяться по мере необходимости.