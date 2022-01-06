15 февраля у части жителей истечет срок действия ковид-сертификатов

Срок действия сертификата о вакцинации не распространяется на выполнение рабочих обязанностей. В то же время директор Государственной канцелярии и руководитель группы оперативного управления Янис Цитсковскис на заседании правительства заявил, что такую меру можно было бы рекомендовать.