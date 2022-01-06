15 февраля у части жителей истечет срок действия ковид-сертификатов

Срок действия сертификата о вакцинации не распространяется на выполнение рабочих обязанностей. В то же время директор Государственной канцелярии и руководитель группы оперативного управления Янис Цитсковскис на заседании правительства заявил, что такую меру можно было бы рекомендовать.
В разработанных Министерством здравоохранения поправках говорится, что на всей территории Европейского союза планируется установить срок действия сертификатов о вакцинации против Covid-19 для путешествий - девять месяцев.
Во вторник после заседания коалиции министр здравоохранения Даниэль Павлютс пояснил, что для тех, кто вакцинировался Johnson & Johnson 15 сентября и раньше, срок действия сертификата истечет в середине февраля.
Следуя этой логике, в середине февраля истечет срок действия сертификата привитых остальными одобренными в Латвии вакцинами (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) 15 мая и ранее. Поэтому министр призвал население пройти ревакцинацию для продления срока действия сертификата.