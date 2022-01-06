Чт, 6.01.2022
Учитывая прогнозы и опыт других стран, у меня, к сожалению, есть опасения, что нам не удастся полностью избежать более строгих ограничений. Анда Кивите-Уртане, директор Института общественного здоровья RSU
Анда Кивите-Уртане, директор Института общественного здоровья RSU

15 февраля у части жителей истечет срок действия ковид-сертификатов

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С 15 февраля сертификат о вакцинации от Covid-19 для получения услуг будет действителен в течение пяти месяцев для привитых вакциной Johnson & Johnson и девяти месяцев - для вакцинированных другими вакцинами, предусматривают поправки к распоряжению о режиме чрезвычайной ситуации, одобренные правительством в четверг.

Срок действия сертификата о вакцинации не распространяется на выполнение рабочих обязанностей. В то же время директор Государственной канцелярии и руководитель группы оперативного управления Янис Цитсковскис на заседании правительства заявил, что такую меру можно было бы рекомендовать.

В разработанных Министерством здравоохранения поправках говорится, что на всей территории Европейского союза планируется установить срок действия сертификатов о вакцинации против Covid-19 для путешествий - девять месяцев.

Во вторник после заседания коалиции министр здравоохранения Даниэль Павлютс пояснил, что для тех, кто вакцинировался Johnson & Johnson 15 сентября и раньше, срок действия сертификата истечет в середине февраля.

Следуя этой логике, в середине февраля истечет срок действия сертификата привитых остальными одобренными в Латвии вакцинами (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) 15 мая и ранее. Поэтому министр призвал население пройти ревакцинацию для продления срока действия сертификата.


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