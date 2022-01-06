Видео ⟩ Кто проживает на дне океана? Огромная редкая черная медуза! 🐙

Глубины океанов полны странными животными, которые мало либо совсем не исследованы. В так называемой полуночной зоне исследователи на этот раз засняли довольно страшное существо - гигантскую медузу.

На видео, снятом Исследовательским институтом Монтерей-Бей в Калифорнийском заливе, видна огромная желеобразная "шляпа" с длинными "лентами", которая действительно напоминает существо с другой планеты.

Видео: Гигантская медуза на дне океана

Фактически это существо - одна из самых крупных известных медуз в мире. Колоколообразное тело медузы, открытой в 1989 году, шириной почти в метр, а щупальца в длину могут достигать даже нескольких десятков метров. Эти медузы также известны своим характерным темным цветом, который хорошо сочетается с окружающей средой, предает издание Mental Floss.