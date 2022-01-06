В Алматы задержаны две тысячи протестующих

"Полиция Алматы принялась за освобождение улиц. Всего задержано около 2000 человек", - сказано в сообщении Министерства внутренних дел.

Напомним, что протесты начались после повышения цен на газ на юго-западе страны 2 января.

В последующие дни протесты поднялись во всем Казахстане. Протестующие среди прочего потребовали уход от власти экс-президента Нурсултана Назарбаева и всего его клана.

Во вторник в Алматы начались столкновения между протестующими и силами правопорядка, которые продолжаются и в среду.