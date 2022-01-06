Чт, 6.01.2022
Учитывая прогнозы и опыт других стран, у меня, к сожалению, есть опасения, что нам не удастся полностью избежать более строгих ограничений. Анда Кивите-Уртане, директор Института общественного здоровья RSU
Анда Кивите-Уртане, директор Института общественного здоровья RSU
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В Алматы задержаны две тысячи протестующих

ФОТО: AFP/SCANPIX

Полиция самого большого города Казахстана Алматы в четверг заявили, что в связи с протестами задержано примерно 2000 человек.

"Полиция Алматы принялась за освобождение улиц. Всего задержано около 2000 человек", - сказано в сообщении Министерства внутренних дел.

Напомним, что протесты начались после повышения цен на газ на юго-западе страны 2 января.

В последующие дни протесты поднялись во всем Казахстане. Протестующие среди прочего потребовали уход от власти экс-президента Нурсултана Назарбаева и всего его клана.

Во вторник в Алматы начались столкновения между протестующими и силами правопорядка, которые продолжаются и в среду.

Во всем Казахстане объявлены чрезвычайная ситуация и комендантский час.


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