Рыбалка, Мальдивы и Большой театр. Как отдыхают российские футболисты?
В чемпионате России по футболу продолжается перерыв, а игроки перед сборами пытаются насладиться последними днями отдыха на курортах и в окружении близких.
В чемпионате России по футболу продолжается перерыв, а игроки перед сборами пытаются насладиться последними днями отдыха на курортах и в окружении близких.
Антон Заболотный из ЦСКА провёл праздники в кругу близких
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой успел побывать и в Дубае, и в Грузии
А это "зенитовец" Далер Кузяев, который также успел погреться на солнышке
Илья Гапонов из "Спартака" ел оливье на пляже
Тепло было и его одноклубнику Николаю Рассказову
Тем же самым занимался и Фёдор Чалов из ЦСКА
А это ёлочка Алексея Миранчука из "Аталанты"
Семья Александра Соболева из "Спартака"
Игорь Дивеев и знаменитый "парень с солью" Нусрет Гёкче
"Спартаковец" Роман Зобнин с семьёй были на Мальдивах
Там же рыбачил полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов
А это ёлочка Дениса Черышева в Валенсии
Вратарь "Спартака" Александр Максименко побывал в Большом театре
Египетские каникулы семейства Карпиных
"Время оливье прошло, пора готовиться к сборам", - написал Игорь Акинфеев