Рыбалка, Мальдивы и Большой театр. Как отдыхают российские футболисты?

Антон Заболотный из ЦСКА провёл праздники в кругу близких

Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой успел побывать и в Дубае, и в Грузии

А это "зенитовец" Далер Кузяев, который также успел погреться на солнышке

Илья Гапонов из "Спартака" ел оливье на пляже

Тепло было и его одноклубнику Николаю Рассказову

Тем же самым занимался и Фёдор Чалов из ЦСКА

А это ёлочка Алексея Миранчука из "Аталанты"

Семья Александра Соболева из "Спартака"

Игорь Дивеев и знаменитый "парень с солью" Нусрет Гёкче

"Спартаковец" Роман Зобнин с семьёй были на Мальдивах

Там же рыбачил полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов

А это ёлочка Дениса Черышева в Валенсии

Вратарь "Спартака" Александр Максименко побывал в Большом театре

Египетские каникулы семейства Карпиных