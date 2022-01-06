Власти Казахстана заявили о десятках жертв среди протестующих, ОДКБ выслала подмогу

В стране перебои с интернетом, сайты некоторых государственных учреждений Казахстана были недоступны. Временно приостановлена работа банков.

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Протесты, спровоцированные ростом цен на топливо, постепенно переросли в более масштабное движение за политические перемены в стране. Они начались в городе Жанаозен, где в 2011 году полиция открыла огонь по протестующим.

В стране введено чрезвычайное положение, правительство отправлено в отставку.

Пока еще сохраняющий свои позиции президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвает протестующих заговорщиками, проплаченными посторонними силами. Он пообещал действовать против них максимально жестко.

Накануне толпа ворвалась в здание международного аэропорта Алматы, в связи с чем была проведена экстренная эвакуация персонала. К вечеру среды власти вернули контроль над этим важным объектом, но, судя по всему, в рабочий режим аэропорт пока не вернулся. Некоторые страны временно отменили авиасообщение с Казахстаном. Закрыты аэропорты Алматы, Актау и Актобе, аэропорт в столице Нур-Султан работает.

В среду в крупном городе Талдыкорган на юго-востоке Казахстана протестующие повалили памятник "отцу нации" Нурсултану Назарбаеву, установленный там пять лет назад. Назарбаев также лишился должности главы Совет безопасности - одной из немногих, которые он оставил за собой, покидая президентский пост. Управление Совбезом в эктренной ситуации взял на себя нынешний президент Токаев.

А вот так выглядит здание городской администрации (акимата) в Талдыкоргане в четверг.

Во вторник президент Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области, в среду - еще в нескольких регионах страны. Режим ЧП продлится до 19 января.

К настоящему моменту в Алматы задержаны около двух тысяч человек, сообщает пресс-служба МВД страны.

Реакция России и Беларуси

Российский МИД в четверг заявил, что за волнениями в Казахстане стоят внешние силы, однако не стал уточнять, какие именно.

"Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства", - говорится в заявлении ведомства.

На события в Казахстане отреагировал и президент Беларуси Александр Лукашенко. Он призвал протестующих договариваться с действующей властью.

"Перевернуть страну - дорого будет ее потом восстанавливать. Поэтому надо, по-народному говоря, пойти, встать на колени, извиниться перед военными, чтобы эту трещину сгладить, которая наметилась. И садиться с властью, с Токаевым, для переговоров и выстраивания своего государства", - сказал он.

Также в четверг на Чистопрудном бульваре в Москве у здания посольства Казахстана задержали около 10 человек, вышедших на пикет в поддержку протестов в Казахстане, сообщает ОВД-Инфо (включен в список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функцию "иностранного агента").