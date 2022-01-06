Чт, 6.01.2022
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Анда Кивите-Уртане, директор Института общественного здоровья RSU
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Власти Казахстана заявили о десятках жертв среди протестующих, ОДКБ выслала подмогу

ФОТО: BBC News

В Казахстан, где с воскресенья продолжаются антиправительственные массовые выступления, направляется миротворческая миссия ОДКБ. Об этом накануне просил президент страны Касым-Жомарт Токаев. В полиции Алматы заявляют, что в ночь на четверг силовиками были убиты десятки человек, пытавшихся штурмовать полицейские участки в разных частях города. В четверг вечером стрельба возобновилась.

Как сообщают местные агентства и интернет-издания со ссылкой на очевидцев, стрельба слышна на площади Республики в Алматы.

"Я слышу стрельбу близ центра Алматы. Столкновения продолжаются", - пишет наш корресепондент Абдужалил Абдурасулов.

Официальный представитель коменданта города Салтанат Азирбек заявила, что силовикам удалось "отразить нападение" протестующих.

"Только что отражено нападение на здание управления полиции Алмалинского района Алматы. Террористы уничтожены возле здания ДП Алматы", - сказала она. Ранее Азирбек сообщала о начале процедуры опознания тел погибших.

Издание orda.kz сообщает со ссылкой на МВД Казахстана, что по всей стране к вечеру четверга были задержаны 2298 участников протестов и беспорядков.

В столкновениях погибли 18 сотрудников силовых структур, ранены, как утверждает МВД, 748. По заявлениям властей, двое из силовиков были обезглавлены.

О числе убитых протестующих (и мародеров) по-прежнему не сообщается.

"Антитеррористическая операция"

Ночью в Алматы проходила "антитеррористическая операция". На улицы были выведены военные и бронетехника, в некоторых местах была слышна стрельба. По некоторым сообщениям, ожесточенные столкновения между протестующими и полицией происходили на центральной площади города, после того, как силовики попытались зачистить площадь.

В стране перебои с интернетом, сайты некоторых государственных учреждений Казахстана были недоступны. Временно приостановлена работа банков.

Карта ФОТО: BBC

Протесты, спровоцированные ростом цен на топливо, постепенно переросли в более масштабное движение за политические перемены в стране. Они начались в городе Жанаозен, где в 2011 году полиция открыла огонь по протестующим.

В стране введено чрезвычайное положение, правительство отправлено в отставку.

Пока еще сохраняющий свои позиции президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвает протестующих заговорщиками, проплаченными посторонними силами. Он пообещал действовать против них максимально жестко.

Накануне толпа ворвалась в здание международного аэропорта Алматы, в связи с чем была проведена экстренная эвакуация персонала. К вечеру среды власти вернули контроль над этим важным объектом, но, судя по всему, в рабочий режим аэропорт пока не вернулся. Некоторые страны временно отменили авиасообщение с Казахстаном. Закрыты аэропорты Алматы, Актау и Актобе, аэропорт в столице Нур-Султан работает.

В среду в крупном городе Талдыкорган на юго-востоке Казахстана протестующие повалили памятник "отцу нации" Нурсултану Назарбаеву, установленный там пять лет назад. Назарбаев также лишился должности главы Совет безопасности - одной из немногих, которые он оставил за собой, покидая президентский пост. Управление Совбезом в эктренной ситуации взял на себя нынешний президент Токаев.

А вот так выглядит здание городской администрации (акимата) в Талдыкоргане в четверг.

https://twitter.com/novaya_gazeta/status/1479012549727301638

Во вторник президент Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области, в среду - еще в нескольких регионах страны. Режим ЧП продлится до 19 января.

К настоящему моменту в Алматы задержаны около двух тысяч человек, сообщает пресс-служба МВД страны.

Реакция России и Беларуси

Российский МИД в четверг заявил, что за волнениями в Казахстане стоят внешние силы, однако не стал уточнять, какие именно.

"Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства", - говорится в заявлении ведомства.

На события в Казахстане отреагировал и президент Беларуси Александр Лукашенко. Он призвал протестующих договариваться с действующей властью.

"Перевернуть страну - дорого будет ее потом восстанавливать. Поэтому надо, по-народному говоря, пойти, встать на колени, извиниться перед военными, чтобы эту трещину сгладить, которая наметилась. И садиться с властью, с Токаевым, для переговоров и выстраивания своего государства", - сказал он.

Также в четверг на Чистопрудном бульваре в Москве у здания посольства Казахстана задержали около 10 человек, вышедших на пикет в поддержку протестов в Казахстане, сообщает ОВД-Инфо (включен в список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функцию "иностранного агента").

Ранее сообщалось, что московские власти усилили меры охраны у здания диппредставительства Казахстана.

В Казахстан прибывают силы ОДКБ

Тем временем Москва первой начала отправлять военных на казахстанскую территорию по запросу властей страны о помощи в рамках ОДКБ (в него входят Казахстан, Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан). В официальном сообщении военного блока сказано, что первые подразделения российских войск "уже приступили к выполнению поставленных задач".

Погрузка российских военных для отправки в Казахстан ФОТО: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/EPA

Чем именно будут заниматься военные ОДКБ в Казахстане, пока не уточняется, однако в четверг пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев сказал журналистам, что служащие армии этой станы намерены лишь охранять стратегические объекты. "Особо отмечаем, что кыргызстанские военнослужащие не будут задействованы ни в каких действиях с участниками акций в Республике Казахстан", - цитирует его ТАСС.

На сайте ОДКБ миссия сил в Казахстане описывается так: "Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле".

Телеканал министерства обороны России "Звезда" опубликовал кадры погрузки боевых машин десанта в самолеты. По сообщению ОДКБ, в составе российской части контингента будут военнослужащие ВДВ.

Об отправке в Казахстан войск ОДКБ в среду попросил президент страны Токаев. Во время совещания, которое транслировалось в телевизионном эфире, он назвал участников демонстраций "террористическими бандами", которые "прошли серьезную подготовку за рубежом". "Их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии", - сказал при этом Токаев.

Впрочем, власти Казахстана не предоставили никаких доказательств того, что протесты в стране как-то связаны с действиями других государств.


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