В Латвии зарегистрированы первые случаи гриппа

Девять клинических случаев зарегистрированы в Лиепае, Даугавпилсе и Риге, в семи случаях лабораторно подтвержден грипп типа А, в том числе среди заболевших было шесть детей, одному из которых потребовалась госпитализация.

Заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей на прошлой неделе составила 946,4 случая на 100 000 жителей, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 1112,7 случая. Самая высокая заболеваемость наблюдается среди детей до 14 лет. Выше всего заболеваемость респираторными инфекциями в Лиепае, Гулбене и Резекне.