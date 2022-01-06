6 января в одном абзаце ⟩ Почти 2000 случаев Covid, войска ОДКБ в Казахстане, кульбиты литовского гонщика

События дня в одном абзаце
Две главные темы дня: Covid-19 и Казахстан. С чего начнем? Давайте, с антирекорда. Почти 2000 новых случаев Covid-19! Такого не было с октября. Праздники закончились. Больницы уже раздумывают о создании "ковидариев", а многим латвийцам стоило бы задуматься об окончании срока действия их сертификатов. Зато продлевается срок действия ЧС. Это и многие другие решения сегодня объявили после внеочередного заседания Кабмина. А еще мы узнали, из каких стран нам активнее всего завозят омикрон-штамм. Но не ковидом единым, первые случаи гриппа тоже зарегистрированы. Но, давайте про Казахстан. А там горячо. Организация договора о коллективной безопасности, как и обещала, направила в Казахстан силы миротворцев. Правда, в составе миротворцев есть и, например, подразделения ВДВ, Власти страны тем временем сообщают о десятках жертв среди протестующих. За ситуацией в Казахстане позабылась и возможная опасность, угрожающая Украине. Оставшимся новостям сложно пробиться через такой заслон. Экс-министр благосостояния Рамона Петравича вышла из партии "За человечную Латвию" (бывшая KPV LV). Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс призывает к долгосрочной и понятной энергетической политике. А телезрители Латвии должны перенастроить свои устройства. А в Эстонии между тем тоже непросто, в первый же день года произошли две массовые драки. И теперь стало известно мнение всех сторон.
Мнение Дмитрия Мицкевича о борьбе за "традиционные ценности" в России ожидаемо стало очень обсуждаемым. Присоединяйтесь к комментаторам и вы!
Каких только прозвищ нет у футболистов: "Царь", "Собака", "Глызин". Сможете угадать, кто именно их носит?
Видео дня:
Внедорожник литовского автогонщика Бенедиктаса Ванагаса Toyota Hilux подлетел на трамплине и совершил несколько кульбитов в воздухе. К счастью, ни водитель, ни штурман не пострадали.