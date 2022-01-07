Видео ⟩ В Дарзциемсе две собаки насмерть загрызли третью - их пытались оттащить несколько человек

Несколько жителей улицы Скудру пытались спасти четвероногого друга своей соседки от нападения двух больших собак, но не смогли помочь животному. После случившегося все жители улицы в шоке и думают, что предпринять.

Андрей - один из тех, кто пытался спасти жизнь маленькой собачке. У него самого дома несколько животных, поэтому он пытался дать команды напавшим собакам как по-русски, так и по-латышски в надежде, что кто-то из них подчинится. Его жена Наталья выучилась на кинолога и, видя, что усилия мужчины напрасны, рискуя, взяла ротвейлера за шейный ремень, чтобы хотя бы удержать его на месте.

Один из соседей, проезжая мимо, посигналил в надежде, что собаки испугаются, но это также не помогло.

В итоге общими силами соседи отвели коричневую собаку, но ротвейлер вырвался из рук Натальи. Прибыли две полицейские бригады, а ротвейлер показал, что готов продолжать атаки - собака заметила вдалеке еще одного маленького четвероногого с хозяйкой и побежала за ним. Эту собаку удалось спасти.

Когда прибыли ловцы собак, оба нападавших уже находились на заднем дворе за забором. Местные жители обмотали ворота веревкой, чтобы животные оставались там до прихода хозяев. Хозяева животных приехали домой, когда на улице уже все стихло.

Местным жителям непонятно, почему пострадавшие не намерены обращаться в полицию. Данута Приеде, владелица приюта для животных Mežavairogi, также согласна с необходимостью оценки поведения и состояния здоровья собак. Однако стоит помнить, что собаки склонны быть непредсказуемыми.

Передаче не удалось связаться с обоими владельцами собак.